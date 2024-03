"Por miedo y hambre huyen a Canadá", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Ante la nueva imposición de visas para los mexicanos que quieran viajar a Canadá, la Secretaría de Relaciones Exteriores reacciona con una balandrona obviedad que de aplicarse resultaría contraproducente.

“México se reserva, por supuesto, la potestad de actuar en reciprocidad”.

“¡Qué miedo!”, han de decir en el gobierno de Justin Trudeau.

Si se toma en cuenta que México recibe cada año algo menos de dos millones de turistas de ese país y Canadá menos de 300 mil mexicanos, es claro cuál país resulta más afectado.

Como penoso aderezo a este capítulo de la relación bilateral, el presidente López Obrador da por cancelado su encuentro en Quebec (le llaman “Cumbre de los Three Amigos”) con Joe Biden y Justin Trudeau, previsto para abril y aseguró ayer que gracias a “nosotros” Canadá forma parte del tratado comercial con Estados Unidos.

“No podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos porque es muy bueno el intercambio económico. Van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo, entonces tenemos que actuar con prudencia, con serenidad. Si acaso, un pequeño reproche fraterno, respetuoso, al Primer Ministro porque nosotros les ayudamos —y él lo sabe— para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio porque el presidente Trump no quería”.

En el “nosotros” está el gobierno de Enrique Peña Nieto porque Trump tampoco quería renegociar el TLC con México.

AMLO supone que el encuentro de los tres gobernantes pudiera cancelarse por el contexto preelectoral en México y Estados Unidos.

“Va a ser muy difícil que haya Cumbre, pero no por nosotros, sino por las campañas (…). Y yo ya, además, voy de salida, nada más me faltan siete meses y no me gusta viajar mucho. Me gusta viajar aquí a Palenque y aquí me siento muy bien de salud y ánimo, hay muy buenas vibras…”.

Lo de las visas le cae “como anillo al dedo”, pues en las vísperas había dejado ver su falta de ánimo para viajar a Quebec, pretextando la “campaña sucia” en su contra con lo de “narcopresidente” en las ex “benditas” redes sociales, amenazando con que “si no hay un trato respetuoso, no participo (…). Me gustaría que el presidente Biden y sus asesores y que el primer ministro Trudeau, conocieran la campaña de AMLO presidente narco para que no participen en esta guerra sucia”.

Y aunque en ese sainete nada tiene que ver con Trudeau, dijo que “siempre hemos tratado a las autoridades de Estados Unidos y de Canadá con respeto, no merecemos maltrato ni que se manche el prestigio de México y de sus autoridades”.

Ni una palabra sin embargo sobre las razones del Gobierno canadiense para exigir el visado, acordadas con el de Estados Unidos y la seguridad: el año pasado, fueron mexicanos que huyen de la violencia en sus localidades y un número no precisado de narcodelincuentes quienes hicieron más peticiones de asilo: 24 mil 500, rebasando por más del doble a solicitudes de emigrantes del más empobrecido país del Continente: Haití…

Carlos Marín

cmarin@milenio.com