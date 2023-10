"Ahora cómo limpiar el muladar", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoALaRazón.

Reconocido por el presidente López Obrador que el de los normalistas de Ayotzinapa no fue un “crimen de Estado” sino de la delincuencia y autoridades guerrerenses y que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes administró el dolor y nunca demostró sus insidias, quizá valga la pena recuperar datos relevantes para el poco probable arreglo del desastre generado por la mentirosa comisión de la verdad y acceso a la justicia y la fiscalía especial que pervirtió un exachichincle del GIEI (Omar Gómez Trejo).

Mediante perversas falsedades, ambas instancias no sólo engañaron a los padres de Los 43 que se creyeron sus patrañas, sino al primer mandatario de la nación, principal comprometido en dar con el paradero de los infortunados jóvenes.

Con la Fiscalía de la República como instrumento, la Covaj a cargo del subsecretario Alejandro Encinas y el exfiscal especial retorcieron el caso hasta llevar a la cárcel al exprocurador Jesús Murillo Karam y 13 militares que nada tuvieron que ver con la matanza, así como perseguir al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, Tomás Zerón de Lucio.

Por la reciente resolución judicial que prohíbe referirse al exfuncionario como “torturador” mientras no haya una sentencia de culpabilidad, es oportuno recordar que son dos las acusaciones de “tortura” que pesan en su contra y derivaron en las órdenes de aprehensión que lo mantienen en condición de prófugo y refugiado en Israel.

La primera se desprende de una de cinco declaraciones del sicario Agustín García Reyes, el "Chereje" y la segunda de Felipe Rodríguez Salgado, el "Cepillo".

El "Chereje" es quien condujo a Zerón por la orilla del río San Juan para recuperar fragmentos de los normalistas y el segundo es el del video donde el policía profiere una amenaza.

García Reyes rindió cinco declaraciones y en las cuatro primeras (octubre de 2014, septiembre de 2015, abril y junio de 2016) no hizo imputación alguna.

Únicamente en la última, del 5 de febrero de 2020 ante la comisión de la verdad, acusó a Zerón.

Punto fino:

El 24 de junio de 2016 (en el penal de Tepic) se le inquirió (pregunta 10):

–Que diga el testigo Agustín García Reyes si Tomás Zerón te manifestó algo.

Respuesta:

–Que no. Sólo me acuerdo que dos de las personas que iban con él me manifestaron que tenía que reconocer las bolsas y señalar el lugar donde las habían aventado…”.

Cuatro años después, milagrosa recuperación de la memoria:

El 5 de febrero 2020, en las oficinas de la Covaj, aseguró que Zerón, durante el vuelo rumbo al río San Juan, lo amenazaba con tirarlo del helicóptero.

Lo del "Cepillo" sale del video en que Zerón dice: “A la primera mamada te mato” (enero de 2015), pero ni lo tocó y al final ordenó que le dieran agua y le pusieran una camiseta.

En ninguna parte del mundo los interrogatorios policiacos se hacen con gracilidad.

¿Zerón de veras “torturó” al "Chereje" y al "Cepillo"?

Con razón se le concedió el amparo…