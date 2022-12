"Admirable temple del canijo Ciro", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Del cascajo social que subió a redes mensajes de celebración por el mortífero ataque a Ciro Gómez Leyva proviene un machuchón que cobra como secretario de Desarrollo Económico en el gobierno capitalino.

Es Fadlala Akabani, quien a las cinco de la mañana y 23 minutos del viernes, en diálogo cibernético con otro baboso, subió un paranoide tuit que, ignorante de que las pendejadas son indelebles, luego pretendió borrar:

La oligarquía rapaz y la oposición moralmente derrotada mezquina, traidora y mentirosa, es capaz de pagar un atentado sabiendo que personas como tú van a inculpar o inferir responsabilidad en quienes replican los ataques mediáticos…

Tampoco faltaron quienes trataron de descalificar la verificable, reconocida y respetabilísima carrera de Ciro, poniendo en duda su irreprochable trayectoria y mofándose del afortunado blindaje que impidió que al menos dos balas estallaran en su cabeza (Gómez Leyva salvó la vida gracias al vehículo que hace seis años le convencieron de usar Olegario Vázquez Aldir y Ernesto Rivera, dueño y director general del Grupo Imagen, respectivamente, en cuanto se enteraron de que había sido narcoamenazado).

Un pobre diablo que se identifica como David Ramo$ mal escribió:

Es bastante sospechoso que habiendo pasado en una zona de cierto nivel no hayan publicado un solo video del acto cuando en zonas jodidas hay hasta cinco ángulos. Esto tiene cierto aroma de montaje…

Otro iletrado, el narcisista @Angeliux, calumnió:

Solo show este @CiroGomezL, acostumbrado a hacer mitote, y que le crea haber quién.

Para Eray Ruiz, @CirroGomezL no es periodista, es un político opositor al gobierno federal. El “atentado” es muy dudoso…

Javier 12830:

Ya salió el peine del montaje de Ciro, confeccionado por el Prian. Las mañaneras es lo único que nos salva de la infodemia criminal y mentirosa de la derecha.

A propósito de su alusión y sus confianzas, dos días antes del ataque Andrés Manuel López Obrador había dicho:

“Es gente muy deshonesta, hay que seguir, hay que seguir informando, no dejarles libre el terreno, imagínense si nada más escucha uno a Ciro o a Loret de Mola o a Sarmiento. ¡No!, pues además es hasta dañino para la salud; si los escucha uno mucho, hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro…”.

Y en sus “benditas redes” Fredy GR Robin opinó:

Ciro Gómez hace circo de todo y se victimiza a más no poder…

Falso: con envidiable templanza y sobriedad, sin histeria y con prudencia, poco después del susto, el sobreviviente Ciro dio así la noticia:

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la intención de matarme. Me salvó el montaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”.

Como es palpable, lejos de victimizarse, uno de los más importantes y confiables periodistas de México, el queridísimo Ciro, trata su propio escalofriante caso con la inteligencia y mesura con que hace lo que tanto incomoda a los fanáticos: periodismo llano.