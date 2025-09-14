'Adolescence' y 'The Studio' hacen historia en los Emmy 2025
Noah Wyle obtuvo su primer Emmy tras décadas de espera, mientras que Owen Cooper, de 15 años, hizo historia como el ganador más joven en más de 40 años.
La 77ª edición de los Premios Emmy se celebró este domingo 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, en una noche marcada por sorpresas, récords históricos y discursos memorables.
La serie dramática 'The Pitt' se llevó el galardón principal como mejor serie de drama, mientras que su protagonista, Noah Wyle, obtuvo su primer Emmy en la categoría de mejor actor, tras cinco nominaciones sin victoria en la década de 1990 por ER. Katherine LaNasa también triunfó como mejor actriz de reparto en un drama por la misma producción.
En el terreno de la comedia, 'The Studio' de Seth Rogen arrasó con un total de 13 premios, estableciendo un nuevo récord histórico en la categoría. Rogen fue una de las grandes figuras de la noche al recibir cuatro estatuillas, incluyendo mejor actor, dirección y guion en comedia, junto con su colaborador Evan Goldberg.
La gran triunfadora en miniseries fue 'Adolescence', de Netflix, con seis victorias, entre ellas mejor serie limitada, guion, dirección y las actuaciones de Stephen Graham, Erin Doherty y el joven Owen Cooper, de 15 años. Este último hizo historia al convertirse en el ganador más joven de un Emmy en más de cuatro décadas.
Entre los momentos destacados, Jean Smart extendió su récord al ganar por cuarta vez como mejor actriz en una comedia gracias a Hacks, mientras que su compañera de reparto Hannah Einbinder consiguió su primer Emmy en la categoría de actriz de reparto y generó polémica al cerrar su discurso con críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
En el apartado de drama, Britt Lower se coronó como mejor actriz por 'Severance', y Tramell Tillman se llevó su primer Emmy como mejor actor de reparto. Adam Randall ganó por dirección en drama con 'Slow Horses', mientras que Dan Gilroy se impuso en guion por 'Andor'.
Otros ganadores de la velada fueron 'The Traitors' como mejor reality de competencia, 'The Late Show with Stephen Colbert' en la categoría de talk show, y 'Last Week Tonight with John Oliver', que volvió a dominar en variedades con guion. El especial 'SNL 50: The Anniversary Special' se llevó la estatuilla como mejor especial en vivo.
La ceremonia contó con la presencia de figuras como Selena Gomez, Scarlett Johansson, Pedro Pascal, Gary Oldman y Sydney Sweeney, quienes engalanaron una velada donde, más allá de las sorpresas, el poder de las historias en la pantalla chica y el streaming volvió a ser celebrado.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS