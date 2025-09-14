Noah Wyle obtuvo su primer Emmy tras décadas de espera, mientras que Owen Cooper, de 15 años, hizo historia como el ganador más joven en más de 40 años.

La 77ª edición de los Premios Emmy se celebró este domingo 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, en una noche marcada por sorpresas, récords históricos y discursos memorables.

La serie dramática 'The Pitt' se llevó el galardón principal como mejor serie de drama, mientras que su protagonista, Noah Wyle, obtuvo su primer Emmy en la categoría de mejor actor, tras cinco nominaciones sin victoria en la década de 1990 por ER. Katherine LaNasa también triunfó como mejor actriz de reparto en un drama por la misma producción.

En el terreno de la comedia, 'The Studio' de Seth Rogen arrasó con un total de 13 premios, estableciendo un nuevo récord histórico en la categoría. Rogen fue una de las grandes figuras de la noche al recibir cuatro estatuillas, incluyendo mejor actor, dirección y guion en comedia, junto con su colaborador Evan Goldberg.

La gran triunfadora en miniseries fue 'Adolescence', de Netflix, con seis victorias, entre ellas mejor serie limitada, guion, dirección y las actuaciones de Stephen Graham, Erin Doherty y el joven Owen Cooper, de 15 años. Este último hizo historia al convertirse en el ganador más joven de un Emmy en más de cuatro décadas.

Entre los momentos destacados, Jean Smart extendió su récord al ganar por cuarta vez como mejor actriz en una comedia gracias a Hacks, mientras que su compañera de reparto Hannah Einbinder consiguió su primer Emmy en la categoría de actriz de reparto y generó polémica al cerrar su discurso con críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

En el apartado de drama, Britt Lower se coronó como mejor actriz por 'Severance', y Tramell Tillman se llevó su primer Emmy como mejor actor de reparto. Adam Randall ganó por dirección en drama con 'Slow Horses', mientras que Dan Gilroy se impuso en guion por 'Andor'.

Otros ganadores de la velada fueron 'The Traitors' como mejor reality de competencia, 'The Late Show with Stephen Colbert' en la categoría de talk show, y 'Last Week Tonight with John Oliver', que volvió a dominar en variedades con guion. El especial 'SNL 50: The Anniversary Special' se llevó la estatuilla como mejor especial en vivo.

La ceremonia contó con la presencia de figuras como Selena Gomez, Scarlett Johansson, Pedro Pascal, Gary Oldman y Sydney Sweeney, quienes engalanaron una velada donde, más allá de las sorpresas, el poder de las historias en la pantalla chica y el streaming volvió a ser celebrado.

Categoría Ganador(es) Producción / Programa Mejor serie de drama The Pitt The Pitt Mejor serie de comedia The Studio The Studio Mejor actor, serie de drama Noah Wyle The Pitt Mejor actriz, serie de drama Britt Lower Severance Mejor actor, serie de comedia Seth Rogen The Studio Mejor actriz, serie de comedia Jean Smart Hacks Mejor dirección, serie de drama Adam Randall Slow Horses Mejor dirección, serie de comedia Seth Rogen y Evan Goldberg The Studio Mejor actor de reparto, serie de drama Tramell Tillman Severance Mejor actriz de reparto, serie de drama Katherine LaNasa The Pitt Mejor actor de reparto, serie de comedia Jeff Hiller Somebody Somewhere Mejor actriz de reparto, serie de comedia Hannah Einbinder Hacks Mejor serie limitada o de antología Adolescence Adolescence (Netflix) Mejor actor, serie limitada o antología Stephen Graham Adolescence Mejor actriz, serie limitada o antología Cristin Milioti The Penguin Mejor actor de reparto, serie limitada o antología Owen Cooper Adolescence Mejor actriz de reparto, serie limitada o antología Erin Doherty Adolescence Mejor dirección, serie limitada o antología Philip Barantini Adolescence Mejor guion, serie de drama Dan Gilroy Andor Mejor guion, serie de comedia Seth Rogen; Evan Goldberg; Peter Huyck; Alex Gregory; Frida Perez The Studio Mejor guion, serie limitada o antología Jack Thorne y Stephen Graham Adolescence Mejor programa de humor y variedades Last Week Tonight with John Oliver Last Week Tonight with John Oliver Mejor guion, programa de humor y variedades Last Week Tonight with John Oliver Last Week Tonight with John Oliver Mejor especial de variedad en vivo SNL 50: The Anniversary Special SNL 50: The Anniversary Special Mejor serie de entrevistas / talk show The Late Show with Stephen Colbert The Late Show with Stephen Colbert Mejor reality / programa de competencia The Traitors The Traitors Premio humanitario Bob Hope Ted Danson y Mary Steenburgen Distinción Humanitaria

