Preocupa salud de María Antonieta de las Nieves; reportan hospitalización
La actriz María Antonieta de las Nieves, reconocida como “La Chilindrina”, fue presuntamente hospitalizada por un deterioro neurológico y bajos niveles de sodio. A sus 78 años, ya recibió el alta médica y permanece en casa bajo supervisión y tratamiento.
La salud de María Antonieta de las Nieves, de 78 años, generó alarma luego de que se reportara su ingreso de emergencia a un hospital debido a un presunto deterioro neurológico.
De acuerdo con información publicada por TvNotas, médicos detectaron que presentaba niveles bajos de sodio, situación que derivó en síntomas de confusión y alteraciones en su estado de ánimo.
La actriz habría mostrado dificultades para expresarse y para tragar durante una reciente visita a Perú, lo que encendió las alertas en su entorno. Personas cercanas señalaron que también ha manifestado episodios de desorientación, cambios de humor y sensación de soledad.
“Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada”, relató una fuente citada por la revista.
Tras ser estabilizada y recibir tratamiento, la actriz ya se encuentra en casa acompañada de una enfermera que la asiste de manera permanente.
Su hija confirmó que la condición se encuentra controlada:
“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”.
La intérprete de La Chilindrina ha compartido en entrevistas que padece fibromialgia, un trastorno crónico que causa dolor muscular, fatiga y problemas de concentración, aunque ha asegurado que mantiene esta condición bajo control.