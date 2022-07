"Me estaba muriendo", Andrés García rompe el silencio sobres su salud

El actor Andrés García reveló que padece pérdida de memoria y sentido del oído, además de que presenta un cuadro de cirrosis que ha deteriorado su estado de salud en las últimas semanas.

El actor de 81 años ha preocupado a sus fans tras darse a conocer que se encontraba hospitalizado luego de que sufriera una fuerte caída cuando se encontraba en su casa en Acapulco.

"Te mentiría si te dijera que (estoy) bien. Ayer yo me estaba muriendo", declaró en entrevista en "De primera mano".

Comentó que hace unos años médicos le recomendaron que le 'bajara' a las fiestas porque podía sufrir de cirrosis.

No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis. Es una cosa terrible porque además, no sé si por la cirrosis, también he perdido la memoria inmediata

