Maite Perroni respondió a los comentarios sobre su aumento de peso con un mensaje directo contra los estereotipos de belleza.

Maite Perroni hizo frente a las críticas que circulan en redes sociales sobre su actual figura y su aumento de peso, con un mensaje en el que dejó claro que el valor de una persona no está ligado a su apariencia física.

La actriz y cantante de 42 años, integrante de RBD, tomó la palabra a través de un video en el que comenzó revelando que actualmente pesa 72 kilos, y, con tono sarcástico, apuntó que muchos ni siquiera la vieron cuando llegó a pesar 94 kilos. También admitió que le sorprende que su peso se vuelva tema de conversación mientras en el mundo ocurren asuntos realmente importantes.

Perroni aseguró que lejos de deprimirse por los ataques y señalamientos que recibe en redes sociales, ha optado por abrir la conversación sobre la presión estética y la violencia digital. Al hablar de su relación con el cuerpo, reconoció que se ha reído de los análisis que algunas personas hacen sobre su apariencia y enfatizó que hoy su prioridad es disfrutar la crianza de su hija Lía, nacida en 2023, fruto de su relación con el productor Andrés Tovar.

“Aunque no lo digamos, todos hemos luchado con la báscula, hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad”, expresó la actriz, al describir la presión que viven muchas personas, especialmente las mujeres, para responder a un modelo de cuerpo “aceptable”.

Habló de una “sociedad donde nunca seremos, entre otras cosas, suficientemente flacas, como si de eso dependiera nuestro valor”. Frente a ello, defendió que el verdadero valor está en aceptar cada etapa de la vida, abrazar los procesos personales “con amor” y entender que cada cuerpo tiene su propia historia.

“No somos perfectos, vamos cambiando y vamos envejeciendo”, reconoció, al señalar que los cambios físicos forman parte natural del ciclo de vida y no deberían convertirse en motivo de burla o linchamiento en redes.

La actriz subrayó que, en su caso, hoy decide agradecerle a su cuerpo por acompañarla en esos procesos y por haber tenido la fuerza necesaria para convertirse en mamá.

“Yo decido abrazar mi cuerpo y agradecerle por haberme traído hasta aquí, por darme la fuerza para dar vida y poder atravesar todos los procesos y cambios y transformaciones que con ello conlleva, y eso me hace hoy sentirme más real y más feliz”, declaró.