La actriz estadounidense Kimberly Hébert Gregory, reconocida por su participación en series como Grey’s Anatomy, Gossip Girl y The Big Bang Theory, falleció a los 52 años. Su ex esposo, el actor Chester Gregory, confirmó la noticia con un emotivo mensaje en redes sociales.

La industria del entretenimiento despidió este fin de semana a Kimberly Hébert Gregory, actriz estadounidense reconocida por su trabajo en producciones como Grey’s Anatomy, Gossip Girl y The Big Bang Theory.

Gregory falleció el 3 de octubre, a los 52 años, según confirmó su ex esposo, el también actor Chester Gregory, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Eras la brillantez personificada”: el adiós de Chester Gregory

En un emotivo texto, Chester Gregory recordó a su ex esposa como “una mujer cuya mente iluminaba cada habitación y cuya presencia irradiaba fuego y gracia”.

Te puede interesar Hermosillo fortalece su seguridad con 70 nuevas patrullas eléctricas

“Nos enseñaste lecciones de valentía, de arte, de resiliencia y de cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo que debía”, escribió.

El actor compartió además una serie de fotografías familiares y personales, alejadas de los reflectores, en las que mostró el lado más íntimo de la artista.

“A través de nuestros mayores desafíos, lo que quedó fue amor, respeto y un vínculo que ninguna tormenta pudo romper. Nuestro hijo es el eco viviente de tu luz”, agregó.

El mensaje finalizó con un conmovedor epitafio:

“Gracias, Kimberly, por cada capítulo que compartimos. Descansa en el Poder. Descansa en Paz. Amanecer: 12/07/1972 – Atardecer: 10/03/2025”.

Reacciones del mundo del espectáculo

El actor Walton Goggins, quien compartió créditos con Gregory en la serie Vice Principals, también lamentó su muerte en redes sociales:

“Ayer perdimos a una de las mejores. Tuve la fortuna de trabajar con esta reina. Me hizo reír como nadie más. Una profesional total. Te echaremos de menos, amiga mía”, expresó.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de la actriz.

Trayectoria de una actriz versátil

Kimberly Hébert Gregory nació el 7 de diciembre de 1972. Inició su carrera artística en el teatro antes de consolidarse en la televisión con papeles recurrentes y protagónicos.

Entre sus participaciones más destacadas se encuentran:

Vice Principals

The Chi

Five Feet Apart

Gossip Girl

New Amsterdam

Dos hombres y medio

La ley y el orden

Shameless

The Big Bang Theory

Anatomía de Grey

The Act, Dollface, All Rise y Barry

A lo largo de su carrera, Gregory se distinguió por su versatilidad y por interpretar personajes que combinaban fuerza, humor y sensibilidad.