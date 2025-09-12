Nueve talentos se enfrentan para ganar el título en cuatro semanas de competencia.

La segunda edición de 'La Academia Venga la Alegría' arrancó con fuerza este viernes, en una mañana llena de música, emociones y el regreso de un formato que apuesta por el talento en vivo. El programa inició con los nueve participantes interpretando el icónico tema 'Vive' de Napoleón, marcando así el comienzo oficial de esta nueva temporada.

Con la conducción de Luz Elena González y Sergio Sepúlveda, y bajo la crítica del jurado conformado por Nadia, Kiko Campos y María del Sol, los concursantes ofrecieron sus primeras interpretaciones ante el público. Entre los momentos más destacados, estuvo la actuación de Imelda Tuñón, quien cantó 'Loca' de Ana Bárbara y recibió una fuerte ovación, a pesar de olvidar parte de la letra. También se presentaron:

Marcos Valdés – 'Piel Canela'

'Piel Canela' Fernanda Ostos – 'Acaríciame'

'Acaríciame' Daniela Parra – 'En peligro de extinción'

'En peligro de extinción' Padre José de Jesús – 'Don Baldomero'

'Don Baldomero' Nacho Casano – 'Tacones rojos'

'Tacones rojos' Ana Sophia – 'Si antes te hubiera conocido'

– 'Si antes te hubiera conocido' Luis Fernando Peña – 'Amor Amor'

– 'Amor Amor' Martín Quezada – 'Cuando sale la luna'





Primeros resultados

Al cierre del programa, el jurado otorgó sus calificaciones y definió a los dos primeros nominados de la temporada. Los puntajes fueron:

Luis Fernando Peña – 14 puntos

Fernanda Ostos y Martín Quezada – 13 puntos

Marcos Valdés y Padre José de Jesús – 12 puntos

Daniela Parra – 10 puntos

Imelda Tuñón – 8 puntos

Nacho Casano – 7 puntos





Con estas puntuaciones, Nacho Casano e Imelda Tuñón fueron nominados, mientras que el resto del grupo continuará preparándose para la segunda emisión.

Nuevos retos

En esta segunda temporada, 'La Academia VLA' reúne a celebridades de diversos perfiles que, semana a semana, enfrentan el reto de interpretar canciones icónicas asignadas por sus propios intérpretes originales. La dinámica ofrece un enfoque fresco y demandante, en donde el talento vocal y escénico se pone a prueba ante el ojo crítico del jurado.

Los ensayos muestran el lado más humano del concurso: frustraciones, compañerismo, superación y entrega total. Cada presentación es evaluada con base en técnica, interpretación y conexión con el público.

La competencia tendrá una duración de cuatro semanas. En la primera gala, celebrada este 12 de septiembre, se nominaron a los dos concursantes con menor puntaje. El 19 de septiembre se eliminará al primer participante y se nominará a tres más. Una semana después, el 26 de septiembre, la contienda se intensificará con la eliminación de dos celebridades, quedando seis en competencia. Finalmente, el 3 de octubre se despedirán dos más, dejando a los cuatro finalistas que disputarán el primer lugar en la gran final.