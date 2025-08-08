Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, confirmó que el testamento ya fue leído de forma preliminar, pero la distribución de bienes está detenida hasta que los herederos designen al albacea, algo que no ha ocurrido por falta de coincidencia en agendas.

A poco más de ocho meses del fallecimiento de Silvia Pinal, la gestión de su herencia continúa en proceso. Efigenia Ramos, asistente y colaboradora cercana de la actriz, reveló en el programa Ventaneando que el testamento ya fue leído de manera provisional, pero la entrega de bienes sigue pendiente.

“Se leyó provisionalmente y ahorita lo que falta es que todos acepten a la albacea, y ya una vez que la acepten todos, ya empiezan a hacer la entrega de todo lo que tengan. Yo entregué inmediatamente todas las escrituras y todo lo que era necesario”, explicó Ramos.

No hay conflictos, solo falta de tiempo

La asistente descartó que existan desacuerdos familiares y atribuyó la demora a cuestiones de logística: “Porque no se juntan. Todos están trabajando y unos andan en un lado, otros en otro… como que ellos mismos lo han dejado”.

El paso de designar formalmente al albacea es indispensable para iniciar la distribución de bienes y propiedades señaladas en el testamento.

La mansión del Pedregal, bajo resguardo

Uno de los puntos de interés es la residencia de Silvia Pinal en la Ciudad de México. Ramos aclaró que la propiedad está cerrada para preservar el inventario y evitar movimientos no autorizados.

“Está cerrada para evitar que nadie tocara nada y que todo se hiciera como debe hacerse. Cada miércoles van a limpiar, sobre todo el jardín”, detalló.

Con mantenimiento básico programado y vigilancia regular, la vivienda permanece en condiciones óptimas mientras se resuelve el trámite sucesorio.



