A 20 años del estreno, la serie sigue generando nostalgia y cariño.

Tras dos décadas del estreno de la icónica serie 'Cómo Conocí a tu Madre', Josh Radnor celebró el aniversario compartiendo fotos inéditas junto a sus compañeros de rodaje en Instagram. El actor, quien interpretó a Ted Mosby, recordó con entusiasmo aquellos años de grabación, que marcaron su vida personal y profesional.

Radnor también invitó a sus seguidores a escuchar el podcast 'How We Made Your Mother' (HWMYM), creado por Craig Thomas, guionista de la serie. En él, los creadores y actores reviven escenas 'legendarias', revelan secretos de producción y comparten anécdotas del detrás de cámaras, ofreciendo un complemento perfecto para quienes disfrutan o han disfrutado la serie.









¿De qué trata?









Cómo Conocí a tu Madre narra la vida de cinco amigos en Nueva York: Ted Mosby, Marshall Eriksen, Lily Aldrin, Barney Stinson y Robin Scherbatsky. Ted les cuenta a sus hijos cómo conoció a su madre, mientras sus amigos lo acompañan en la búsqueda del amor, enfrentando situaciones cómicas y emotivas que marcaron la historia de la comedia estadounidense.









Una serie ‘legendaria’









'Cómo Conocí a tu Madre' es un clásico de la comedia estadounidense y rápidamente se convirtió en una serie ‘legendaria’ a nivel mundial.

El 19 de septiembre de 2005 se estrenó el primer capítulo, llamado 'Piloto', con una duración aproximada de 20 a 24 minutos. La serie redefinió el formato de los sitcoms gracias a su narrativa no lineal y a sus entrañables personajes.

Actualmente sigue siendo un referente cultural, tanto para quienes la vieron en su momento de estreno como para las nuevas generaciones que la disfrutan a través de Disney Plus, la plataforma de streaming.

Su éxito fue tal que en 2022 se lanzó 'Cómo Conocí a tu Padre', aunque lamentablemente no tuvo la misma aceptación y finalizó en 2023.

A 20 años de su estreno, la serie continúa influyendo en la cultura pop: sus frases y personajes mantienen vivo el interés de millones de fanáticos. Las imágenes compartidas por Josh Radnor fueron un recordatorio de nostalgia y de que la serie sigue siendo icónica, incluso después de tantos años desde su final.



















