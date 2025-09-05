El conductor Alfredo Adame desmintió versiones sobre una supuesta detención y explicó que enfrenta dos procesos legales con Magaly Chávez y Gustavo Adolfo Infante, pero que cuenta con un amparo y reprogramación de audiencias.

En las últimas horas, el nombre del conductor de televisión Alfredo Adame volvió a ser tendencia tras difundirse versiones sobre una supuesta orden de detención en su contra.

Medios de espectáculos señalaron que el exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars podría ser arrestado por los procesos legales que mantiene con su expareja sentimental, Magaly Chávez, y con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

En entrevista para el programa En Casa con Telemundo, el también actor aclaró que no fue detenido y explicó que los rumores surgieron porque fue citado a dos audiencias el mismo día.

“Hoy tenía dos audiencias, una con este tipo Infante a las 11 de la mañana y una a las 13 horas con Magaly Chávez”, comentó.

El conductor señaló que el tiempo no le permitía llegar a la segunda cita, lo que generó la versión de una posible orden de arresto.

Amparo y diferimiento de audiencia

Adame explicó que su equipo legal logró diferir la audiencia con Magaly Chávez y que además se tramitó un amparo para evitar cualquier riesgo de detención.

“Mi abogado hizo el diferimiento de la audiencia, se va a pasar para otro día y tramitó un amparo”, indicó.

Alfredo Adame confirmó que los procesos legales continúan, pero negó que exista una orden de detención en su contra. Señaló que se mantiene en libertad y que las audiencias se resolverán en las próximas semanas.



