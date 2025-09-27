El Abelito se convirtió en el segundo finalista de La Casa de los Famosos México tras ganar el grand prix de los nominados, gracias a los tiros de Dalilah Polanco y Aarón Mercury.

Si alguien tiene un ángel enorme en La Casa de los Famosos México, ese es El Abelito, quien se convirtió en el segundo finalista tras imponerse en el grand prix de los nominados, un triunfo que fue celebrado por todos los habitantes de la casa, sin importar a qué cuarto pertenecieran.

La gala del viernes inició con una emotiva sorpresa para Dalilah Polanco, llamada al cuarto del zoom para recoger algo “olvidado”. Al entrar, la actriz se encontró con su perrito Moncho y su amiga, la también actriz Isadora González, a quienes corrió a abrazar, dejando de lado por segundos las férulas que usa en mano y pie.

González le compartió que todo estaba bien en casa y que su familia la apoyaba, lo que emocionó profundamente a Polanco, aunque Moncho no dejaba de reclamar su atención.

Tras este reencuentro, los participantes pasaron al jardín para disputar el grand prix de nominados, donde cada uno tenía asignado un carril de color: Shiky (morado), Abelito (amarillo), Alexis Ayala (rojo), Aldo de Nigris (verde), Aarón Mercury (azul) y Dalilah (naranja).

La dinámica consistía en lanzar un dado que, según el color obtenido, hacía avanzar un carrito en el tablero. A lo largo de cinco rondas, Abelito se mantuvo en la delantera hasta llegar primero a la meta, gracias a los tiros de Mercury y Polanco, lo que le aseguró un lugar en la final junto a Mar Contreras.

Posteriormente, La Jefa pidió a los finalistas entrar a la casa, mientras afuera ingresaba Xavi, quien interpretó tres temas bélicos que los habitantes disfrutaron y cantaron juntos. La noche cerró con una cena en la que convivieron de manera tranquila y sin conflictos.