Apple Corps y Universal Music confirmaron este 21 de noviembre de 2025 el lanzamiento mundial de The Beatles Anthology 4, el cuarto y último volumen de la serie iniciada en 1995.

El proyecto, que muchos daban por definitivamente archivado tras la muerte de George Harrison en 2001 y del productor George Martin en 2016, se concreta como un box set de lujo y en formatos digitales de alta resolución, con distribución global.

De acuerdo con el anuncio, Anthology 4 se centra exclusivamente en el periodo 1969-1970 y en las primeras sesiones en solitario de cada Beatle inmediatamente después de la separación oficial del grupo en abril de 1970. En total son 96 pistas inéditas, repartidas en 6 CD y un Blu-ray con mezclas Dolby Atmos supervisadas por Giles Martin en los estudios Abbey Road.

Entre el material más destacado se incluyen tomas alternativas completas de las sesiones de Abbey Road (septiembre-octubre de 1969), como una nueva versión de “Come Together” con John Lennon cantando la guía vocal en directo y una toma 6 de “Something” donde Harrison prueba por primera vez el solo de guitarra definitivo.

El box también recupera el “rooftop concert” del 30 de enero de 1969, mezclado íntegramente desde las cintas multipista originales de 16 canales, con 12 minutos adicionales que nunca aparecieron en la película Let It Be de 1970.

Otra sección está dedicada a ensayos y tomas de estudio del proyecto Get Back/Let It Be grabados en Twickenham y Apple Studios, incluyendo una versión acústica de “The Long and Winding Road” sin la orquestación posterior de Phil Spector.

Dentro de las rarezas se encuentra material de la última sesión oficial como cuarteto, como la toma básica de “I Me Mine” del 3 de enero de 1970 —única vez que Lennon no estuvo presente— y una improvisación de 14 minutos conocida internamente como “The Walk”, que nunca tuvo título oficial.

El lanzamiento incorpora además primeras demos y tomas solistas de 1970:

“All Things Must Pass” de Harrison, grabada en febrero con solo voz y guitarra acústica

“Junk” y “Teddy Boy” de Paul McCartney, registradas en su casa de Cavendish Avenue

Una versión embrionaria de “God” de Lennon con Klaus Voormann al bajo

El box set incluye un libro de 180 páginas con fotografías inéditas de Linda McCartney, Ethan Russell y Mal Evans, reproducciones de hojas de sesión originales y un ensayo firmado por Paul McCartney y Ringo Starr, junto a Olivia Harrison y Yoko Ono Lennon como representantes de las sucesiones de George y John.

En una conferencia de prensa virtual, Giles Martin explicó el enfoque sonoro de Anthology 4:

“Esta vez no quisimos ‘arreglar’ nada. Las mezclas son lo más fieles posible a cómo sonaban en la sala de control en 1969-70. Si hay errores de afinación o conversaciones entre ellos, se quedan. Es la última vez que podremos escucharlos trabajar juntos en tiempo real”.

La edición física, limitada a 100 mil copias numeradas, incluye además vinilos de 180 gramos coloreados, réplicas de los pases de acceso al concierto de la azotea y un flexi-disc con la única toma conocida de John, Paul, George y Ringo grabando juntos en 1974 durante las sesiones de Pussy Cats de Harry Nilsson: una breve jam de 42 segundos sobre “Old Dirt Road”.

Con este lanzamiento, que llega exactamente 30 años después de Anthology 1 (noviembre de 1995), Apple Corps da por cerrada la revisión oficial del catálogo. Según fuentes de la compañía, no existen planes para un hipotético Anthology 5:

“Todo lo que queda en las bóvedas ya está aquí o ya fue publicado en las deluxe editions de los álbumes individuales”, señalaron.

El estreno de Anthology 4 coincide con la llegada a Disney+ del documental complementario Let It Be: The Sessions, dirigido por Peter Jackson, que utiliza 18 horas adicionales de metraje restaurado en 4K que no formaron parte de la trilogía Get Back lanzada en 2021.