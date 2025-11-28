A más de una década de su partida, Jenni Rivera vuelve a la escena con un nuevo proyecto que reinterpreta uno de los discos más emblemáticos de su carrera.

A casi 13 años de su fallecimiento, el nombre de Jenni Rivera continúa siendo referencia obligada en la música regional mexicana. Su equipo anunció este viernes en la cuenta oficial de la cantante un nuevo proyecto discográfico que busca honrar uno de los materiales más representativos de su trayectoria.

El próximo 5 de diciembre de 2025 se estrenará "La Gran Señora: versión Banda", una reinterpretación del álbum que en 2009 marcó un antes y un después en la carrera de la artista. Tras el anuncio, Chiquis Rivera compartió la publicación y añadió un mensaje dedicado a los seguidores de su madre: “Más música para ustedes, de mi madre hermosa. Un pedacito de su luz para seguirla sintiendo cerquita” .

La Gran Señora reunió 13 temas que hoy forman parte del repertorio esencial de Rivera, entre ellos "¿Por qué no le calas?", "Ya lo sé", "No llega el olvido" y "Amarga Navidad". El disco le valió una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Ranchero y se convirtió en el álbum ranchero más vendido de 2010, según Billboard.

El material volvió a colocarse en el radar internacional después de que la revista Rolling Stone lo incluyera recientemente en su listado de los Mejores Álbumes del Siglo XXI, destacando la potencia vocal y la carga emocional que caracterizaron la obra de la Diva de la Banda.

“Lanzado tres años antes de su trágica muerte en un accidente aéreo, La Gran Señora se convirtió en muchos aspectos en la obra maestra de Rivera. Al igual que Selena en los años noventa, su legado no ha hecho más que crecer tras su partida” , explicó Rolling Stone hace unos meses.

Para los seguidores que han acompañado su trayectoria desde los inicios, esta versión en banda representa una oportunidad de redescubrir un disco que se convirtió en emblema de su fuerza interpretativa y de la huella que dejó en el género regional.











