El cantante originario de Tepic, Nayarit, conquistó el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo la noche del 25 de octubre, donde ofreció un concierto de dos horas como parte de su gira '¡Ay Mamá Tour!', confirmando su fuerte vínculo con el público sonorense.

Entre destellos de luces y un cañonazo de papelitos que cubrió el escenario, Tito Double P apareció vestido de negro y con una sonrisa confiada para desatar la locura. Bastó escuchar el primer '¡Ay mamá!' para que miles de voces lo acompañaran en un coro ensordecedor que marcó el inicio de una noche intensa, sincera y de puro sentimiento bélico.

A las 22:32 horas, el intérprete abrió con 'El Lokerón', tema que encendió de inmediato a la multitud, seguido de 'Maravilla', 'Belanova' y 'Mr. Internacional', en medio de aplausos y celulares en alto. “Hay artistas que cantan bien, perfecto, bien perrón; hay artistas que cantan dos, tres; hay artistas que cantan mal… y hay artistas que cantan con el corazón” , dijo antes de continuar con temas como '5-7', 'Blanca Rosita y María', 'Tú sí' y 'Tattoo'.

Con su característico humor, preguntó: “¿Ya se cansaron, Hermosillo? Si apenas viene lo bueno… ¿seguimos así tristones o nos beliqueamos?” , mientras la multitud respondía con gritos y risas.

El punto más alto llegó con 'La People', tema que el público pidió a coro, seguido por 'Vita Fer' y el corrido 'Primo', que presentó con dedicatoria a Natanael Cano: “El que sigue lo grabé con un amigo de la H… arriba compa Nata” .

Pero la sorpresa más grande llegó cuando, tras interpretar 'Dos Días', Tito anunció: “Ya es hora de sacar a los invitados, ya nos echamos los dos días… ahora los 7 días con el compa Gabito Ballesteros” .

El público estalló en gritos cuando Gabito subió al escenario para acompañarlo en '7 Días' y 'Perlas Negras', un momento que combinó energía, complicidad y emoción. Entre risas, bromas y abrazos, ambos mostraron la camaradería que los une dentro y fuera de la música, dejando al público con una gran sonrisa y cientos de teléfonos grabando el instante.