La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce confirmaron su compromiso este martes 26 de agosto.

La cantante estadounidense Taylor Swift sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce. A través de una publicación en Instagram, la intérprete de The Tortured Poets Department compartió una serie de imágenes junto a su pareja mostrando el anillo de compromiso.

El mensaje fue acompañado por una frase que se volvió tendencia:

“Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribió Swift, en alusión a sus profesiones artísticas y deportivas.

Una relación mediática desde 2023

Swift y Kelce comenzaron su relación en 2023 y, desde entonces, han mantenido una fuerte presencia en medios internacionales. Se les ha visto juntos tanto en estadios de la NFL como en escenarios musicales durante las giras de la cantante.

Los rumores sobre un posible compromiso habían circulado durante meses, pero fue hasta este martes cuando la pareja lo confirmó oficialmente.

El anuncio generó de inmediato una ola de reacciones en redes sociales y medios especializados. Miles de seguidores celebraron la noticia y convirtieron en tendencia frases relacionadas con el compromiso.

Por el momento, la pareja no ha revelado la fecha ni el lugar de la boda, aunque se espera que sea uno de los eventos mediáticos más seguidos del próximo año.



