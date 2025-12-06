Tras confirmarse la expansión del evento, Carín León compartió su entusiasmo en redes sociales: "Nomás que se enteren la bandota pesada de artistas que viene"

El fenómeno musical que ha desatado La Cura Fest by Carín León volvió a superar expectativas. Tras agotarse en tiempo récord los boletos de su primera edición, el festival anunció la apertura de una segunda y última fecha, con la que busca responder a la abrumadora demanda del público sonorense.

La nueva jornada quedó programada para el domingo 15 de marzo de 2026 en la Expogan Hermosillo, convirtiendo al evento en una doble celebración sin precedentes y reforzando el papel de Hermosillo como epicentro del espectáculo regional.

Los boletos para esta segunda fecha saldrán a la venta el lunes 8 de diciembre, a la 1:00 p.m. (hora México) / 12:00 p.m. (hora Sonora) a través de Superboletos.

Tras confirmarse la expansión del festival, Carín León expresó su emoción en redes sociales con un mensaje que elevó todavía más las expectativas sobre el cartel:

“Qué perra está la H plebes, y nomás que se enteren la bandota pesada de artistas que viene... se me van a desmayar, neta que sí” , escribió en su cuenta de Instagram, anticipando sorpresas de alto calibre para el público.

Así inició la fiebre: el furor del primer día de venta

La dimensión del fenómeno quedó clara desde el viernes 5, cuando comenzó la venta de boletos de la primera fecha mediante Arema Ticket. En menos de 30 minutos, se agotaron las entradas de Fase 1 en las zonas General Chapayeca y VIP Boca Chueca 1 y 2, lo que activó de inmediato la Fase 2.

La avalancha de usuarios incluso colapsó momentáneamente la plataforma, situación que el propio Carín León tomó con humor en sus redes sociales.

Con dos fechas ya confirmadas, La Cura Fest no solo duplicará su energía: también se consolida como uno de los eventos musicales más importantes de 2026 en Sonora.