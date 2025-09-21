La octava gira del dúo, Tour Haashville, llegó al Parque La Ruina para presentar su más reciente álbum titulado de forma homónima, y demostrar por qué Ha*Ash se ha convertido en un referente del pop mexicano.

Hermosillo se convirtió por unas horas en Haashville, el mundo imaginario de Hanna y Ashley donde el amor y el desamor se cantan, se sienten y se viven. La noche del sábado 20 de septiembre, las hermanas lograron que su público viajara a este 'pueblo' creado en sus canciones, lleno de emociones compartidas, recuerdos y momentos para cantar a todo pulmón.

El concierto comenzó alrededor de las 21:30 horas con temas como No Te Quiero Nada, ¿De dónde sacas eso?, Lo Que Un Hombre Debería Saber y Te Dejo En Libertad. Después de reencontrarse con su público sonorense, Hanna tomó el micrófono para agradecer la presencia de los presentes y dar la bienvenida a la noche. Dijo que era “un privilegio volver con una gira tan especial” y pidió a los asistentes que se dejaran llevar sin reservas. “Bienvenidos a Haashville” , expresó, deseando que todos pudieran cantar, bailar o incluso llorar, porque lo importante era sacar lo que llevaban en el corazón.

Ashley continuó el saludo con el mismo entusiasmo, generando complicidad inmediata con la audiencia al preguntar “¿cuántos enamorados estamos aquí esta noche?” y, entre risas, añadir “¿y cuántos vinieron a cantarle a un perdedor? Han venido al lugar correcto” . Su frase desató gritos y aplausos que confirmaron la conexión del dúo con sus fans.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando invitaron a un par de hermanas del público a subir al escenario para cantar 100 Años. Antes de comenzar, explicaron que esa dinámica era de sus favoritas, pues al escribir la canción lo hicieron pensando en sus seguidores y que “no hay nada que nos haría más emoción que invitar a algún fan para cantar con nosotros” .

Un regreso cargado de emoción

Más adelante, la velada alcanzó un punto emotivo cuando Hanna habló del sentimiento de volver a tierra mexicana. Reconoció que “no hay como volver a casa, a nuestro México lindo y querido y tener la oportunidad de volver a Hermosillo” , palabras que dieron paso a una de las canciones más esperadas de la noche: Perdón, Perdón.

El repertorio continuó con una combinación de clásicos y temas recientes, entre ellos Supongo que lo sabes, Eso no va a suceder, Impermeable, Ex de verdad, A las 12 te olvidé y Dos copas de más, para cerrar con Lo aprendí de ti.

Previo a la esperada presentación de las hermanas, la velada comenzó con la frescura y energía de Cuatro Cuartos, una banda sinaloense formada por cuatro jóvenes originarios de Los Mochis. Con más de cinco años de trayectoria, el grupo conquistó al público con temas como Sirena, La camisa negra, Fuerte no soy, El beneficio de la duda y La gata bajo la lluvia. Cada canción fue recibida con aplausos y vítores, creando un ambiente íntimo y cálido que sirvió como antesala perfecta para la llegada de Ha*Ash.