La hermosillense inicia su carrera musical con una balada pop acústica que combina emoción, honestidad y letras que inspiran a no rendirse.

Hay canciones que nacen de lo que no se dijo, de esas palabras que se quedaron flotando entre la duda y el corazón. Así nació ' El Mensaje' , el primer sencillo de la hermosillense Rocío Soto, quien recientemente marcó el inicio de su carrera musical con una balada pop acústica que combina honestidad, emoción y una interpretación profunda.

La joven artista comienza a abrirse paso con una propuesta íntima y sincera que refleja su manera de entender la música: como un canal para sanar y conectar.

“Este tema habla de cuando te quedas con las ganas de decir algo, pero no lo hiciste, y es ese mensaje que se quedó en el aire” , contó Rocío en entrevista para e Media.

Detrás de ' El Mensaje' hay un proceso de aprendizaje y fe. Rocío grabó la canción en Ciudad de México, acompañada de sus padres y bajo la producción de Andrés Chano, un productor con experiencia junto a artistas como Ha*Ash, Lasso y Paty Cantú.

“Fue un proceso muy largo… Quería hacer las cosas muy bien, registrar la canción, tener todo en orden. No nada más lanzarla y a ver qué pasa. Me tocó hacerla con un productor que me fascinó… y eso ayudó mucho” , comentó.

El resultado final fue, asegura, una experiencia inolvidable. “Mis papás me acompañaron en todo el proceso. Fueron demasiadas emociones… Todo estuvo muy bonito.”

Cuando la música marca el camino

Su historia musical se remonta a mucho antes de este lanzamiento. “Desde chiquita me imaginaba en escenarios y nunca fui penosa. Desde los seis años estaba en los talent shows de mi escuela, siempre cantaba… Hace como dos años empecé a escribir canciones, y salieron mucho mejor de lo que esperaba… Ahí dije: ya como que todo me está marcando” , compartió.

La fe, confiesa, ha sido un pilar fundamental en su camino artístico. Rocío puso su carrera “en manos de Dios ”, y esa confianza le abrió puertas. “Le pedía a Dios que me diera las señales… y apareció el productor. Yo no lo busqué, llegó por una tía mía…” , recuerda.

Admite que uno de sus mayores temores era la opinión de los demás. “Pensaba mucho en qué iba a decir la gente… Sin embargo, un día decidí dejar atrás las dudas y simplemente lanzarme. Les dije a mis papás: voy a sacar la canción, y ya va. Creo que fue Dios quien me dio esa fuerza.”

Melodías que conectan y motivan

En su propuesta musical, Rocío busca un equilibrio entre emoción y alegría, inspirada en el pop acústico de artistas como Ha*Ash y Jesse & Joy, pero con un toque más fresco y bailable.

“Quiero tener de los dos: esas baladas que se sienten y también canciones que puedas bailar y gritar” , explica. Su objetivo es conectar con el público a través de letras honestas y una interpretación que conmueva.

Aunque actualmente combina la música con sus estudios, Rocío mantiene la mirada fija en los escenarios. Sus metas para 2025 se están cumpliendo, y ya planea objetivos más ambiciosos para 2026.

La sonorense busca transmitir un mensaje de motivación: animar a no perder la capacidad de asombro, seguir día a día y no rendirse, recordando que los sueños sí se cumplen. Aunque ' El Mensaje' es su carta de presentación, ya prepara nuevas canciones, planeando lanzar primero un EP y luego un álbum, mientras consolida su presencia en plataformas como Spotify.



