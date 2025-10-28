El artista sorprende a sus seguidores con su incursión en la industria musical.

Robert Pattinson podría estar a punto de dar un giro inesperado en su carrera: del cine a los micrófonos. El actor británico, conocido por su trabajo en sagas como "Twilight" y "The Batman", acaba de registrar oficialmente siete nuevas canciones en la American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), lo que sugiere que podría estar preparando su disco debut.

Los temas registrados incluyen "Bent Out That Midnight Day", "Best Friend", "Fascinate", "Fell Off", "Green Light", "Waiting on Me y Witness" (You See Me), todos coescritos junto a su colaborador habitual Marcus Foster. Este movimiento reafirma que Pattinson, además de actor y productor consolidado, tiene un talento musical que ahora busca explotar de manera más visible.

El actor ya mostró su faceta musical con canciones como "Never Think" y "Let Me Sign", incluidas en el "soundtrack de Twilight", así como con su participación como guitarrista en la banda "avant-garde Death Grips". Incluso prestó su voz irreconocible en "The Boy and the Heron" en 2023, confirmando que la música siempre ha sido parte de su esencia artística.

En entrevistas pasadas, Pattinson confesó que la música era su “plan B” si fracasaba como actor y evitaba aprovechar su fama para impulsar esta faceta. Hoy, sin embargo, parece sentirse libre para explorarla a su manera.

El momento no podría ser más oportuno: entre el rodaje de "The Batman Part II", "Die My Love" y "Dune Part Three", el actor también disfruta su faceta de padre junto a la cantante y actriz Suki Waterhouse, experiencias que seguramente influirán en sus nuevas composiciones.

El último actor que interpretó a "Batman" y lanzó música fue Adam West, en 1966, con el sencillo Miranda. Si Pattinson debuta como cantante, rompería un silencio musical de casi seis décadas entre capas y micrófonos.

Por ahora, no hay fecha confirmada para el lanzamiento, pero el registro de las canciones indica que el proyecto podría estar más cerca de lo que pensamos.



