La legendaria banda de thrash metal pondrá fin a más de 40 años de carrera con un nuevo disco y una gira de despedida que iniciará en 2026, generando debate por el uso de inteligencia artificial en su anuncio.

Tras más de cuatro décadas en la escena del thrash metal, Megadeth confirmó su retiro definitivo, acompañado de un último álbum de estudio y una gira mundial de despedida que iniciará a principios de 2026.

El anuncio se realizó a través de un video titulado Breaking News en sus redes oficiales, con escenas generadas por inteligencia artificial que evocan un escenario apocalíptico y cierran con la aparición de Vic Rattlehead, mascota emblemática de la banda, pronunciando el mensaje: “40 años de metal, forjados en acero, terminando en fuego. Encuéntrame en las líneas del frente”.

Aunque miles de seguidores expresaron su tristeza por la separación, el uso de inteligencia artificial en la producción del video generó críticas entre fanáticos, quienes consideraron que un anuncio de tal magnitud debía realizarse con un enfoque más tradicional. Comentarios como “Espero que la IA no sea usada para los vídeos musicales y el arte del álbum” se repitieron en las redes sociales.

La formación actual —Dave Mustaine, James LoMenzo, Teemu Mäntysaari y Dirk Verbeuren— detalló que el primer sencillo del último disco se publicará en otoño de 2025, mientras que el álbum completo llegará a inicios de 2026, coincidiendo con el arranque de su tour mundial.



