Gilberto Zamora persigue su sueño de ser artista

Gilberto Zamora Cantua es un talentoso pequeño hermosillense de 13 años que persigue el sueño de ser un artista reconocido, desde temprana edad ha tenido inclinación por cantar y a la fecha se ha presentado en algunos escenarios locales.

El pequeño intérprete de música regional mexicana resaltó el pasado mes de noviembre en el primer concurso que realizó el Ayuntamiento de Hermosillo en la vía activa, para conocer a los integrantes de la Banda MS, también se ha presentado en diferentes escenarios locales y concursos.

“Desde chiquito me ha gustado la música, dice mi mamá que cuando estaba embarazada de mí me ponía música en su trabajo y pues desde ahí siento que me apasiona la música”, compartió Gilberto Zamora.

El pequeño ha tenido el apoyo completo de sus papás, quienes lo han orientado y preparado para que mejore su técnica vocal y alcance este sueño de ser un gran artista.

“Le agradezco a mi familia, a mis padres, porque sin ellos no estaría aquí, le agradezco a la gente que me ha apoyado, a quienes me siguen en redes sociales y recordarles que en Hermosillo hay mucho talento” agradeció

Fuera de la música el pequeño tiene una vida normal, estudia en la secundaria, le gusta el fútbol y también lo juega, además disfruta salir al parque, jugar videojuegos y chatear con sus amigos.

Para cumplir su sueño Gilberto, pide a la ciudadanía se dé el tiempo de conocerlo y no solo a él, sino a varios pequeños que están buscando ganarse el aplauso y cariño del público construyendo una carrera desde abajo, solo impulsados por su talento.