Yuridia bromea sobre situación de Nodal y Ángela Aguilar

El romance del momento entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha generado innumerables memes, uno de ellos la frase: "fan de su relación", con la cual Yuridia bromeó durante su presentación en Monterrey.

La cantante sacó a relucir esta frase en su show ofrecido esta madrugada en el Domo Care. La exparticipante de La Academia primero quiso ponerse ruda con los hombres, pero dijo que no le salía atacarlos porque en este momento está muy enamorada de su esposo Matías Aranda, quien la acompañó en los coros durante el concierto.

"Es que me llenas por completo", dijo Yuridia viendo a su pareja.

"Necesito ayuda, necesito a alguien que tenga un ex como yo, un ex feo. Yo como no puedo inspirarme porque Matías existe y soy muy feliz"Por cierto, ya dejen de ponerme en mis redes sociales que son fanes (fans) de mi relación", bromeó Yuridia.

"Eso no va a pasar (que terminen), ¿verdad Matías?", continuó sin perder el sentido del humor.

Conecta con sus fans

Divertida, entonada, simpática y muy conectada con su audiencia se proyectó la sonorense de 37 años en la presentación que inició a las 23:27 horas del jueves con "Ahora Entendí", "Él lo Tiene Todo" y "No le Llames Amor".

A sólo tres meses de su anterior concierto en la Arena Monterrey, la intérprete se sumó otro éxito en tierras regias, pues cantó con casa llena, y aunque regresó con el mismo show, la proximidad con la artista creó un ambiente más cálido.

"Muchas gracias por acompañarme, ¿están listos para cantar?, vamos a ver si es cierto", dijo al inició de su recital en el que recibió flores de la audiencia.

Llamó la atención la presencia de varias niñas que cantaron entre el público adulto y que pese al horario de madrugada disfrutaron del show en el que fueron incluidos temas como "Señora", "Lo Que Son Las Cosas" y "Cobarde".

La más coreada

En "Ángel" todos encendieron las luces del celular y de pie corearon el tema en un Domo iluminado.

Con ese buen ambiente Yuridia soltó otros de sus éxitos: "Ya Te Olvidé", "Lo Que Son Las Cosas", "¿Qué Tal si Funciona?" y "Amigos No Por Favor".

En esta segunda visita de su Pa' Luego Es Tarde Tour, la cantante hizo referencia a los 19 años de amor que la unen con el público de Monterrey.

Yuridia dejó el redondel luego de cantar primero a capella y después respaldada por sus músicos el hit "Qué Agonía", grabado y compuesto por Ángela Aguilar.

El coro de la audiencia retumbó en el recinto ubicado en la Expo Guadalupe, y con este efusivo cierre puso fin a la velada a la 1:24 horas de hoy.