Christian Nodal asistió al concierto de Ángela Aguilar en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde la cantante le dedicó un tema en plena presentación, a pocos días de que el intérprete hablara por primera vez de su separación con Cazzu.

Christian Nodal volvió a mostrarse públicamente junto a su esposa Ángela Aguilar en Los Ángeles, luego de la entrevista en la que el cantante de 26 años abordó su separación con Cazzu y confirmó su relación con la intérprete mexicana.

La aparición ocurrió durante el concierto de Ángela en el Hollywood Bowl, donde se presentó junto a su hermano Leonardo y su padre, Pepe Aguilar. El espectáculo reunió a miles de asistentes y marcó el regreso de la familia Aguilar a uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos.

Durante el recital, Ángela Aguilar interpretó el bolero “Contigo a la distancia” y señaló que la canción le recordaba especialmente a su esposo, quien se encontraba entre el público. La dedicatoria fue recibida con ovaciones y reforzó la atención mediática sobre la pareja.

En redes sociales también circularon grabaciones que muestran a Nodal conviviendo con la familia Aguilar tras el evento, en un ambiente festivo que coincidió con el cumpleaños de Leonardo Aguilar.



