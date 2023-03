"No fumen, por favor": Natanael Cano pide a sus fans dejar vapeadores

El mensaje del cantante ha generado reacciones diversas en redes sociales, ya que él ha sido asociado frecuentemente con el consumo de algunas drogas.

Aunque el cantante hermosillense de corridos tumbados, Natanael Cano, es abiertamente un consumidor de mariguana, recomendó a sus fanáticos durante un concierto dejar los vicios, enfatizando en los vapeadores, pues reveló que varios amigos cercanos han perdido la vida a causa de las drogas.

" No fumen, por favor, es lo único que les pido. Yo llevo como cuatro o cinco años fumando esta mier… y no la puedo dejar. Dejé la mariguana de un día para otro, dejé todo viejo y lo que no puedo dejar es esto (vapeador) ", dijo Natanael.

El artista no detalló la forma en que perdió a sus amigos, pero reconoció que para ha sido difícil para él alejarse de las drogas y comentó que ya está trabajando en dejarlas, pues está consciente de los daños que producen al cuerpo.

Reacción en redes

Como suele ocurrir en redes sociales, las declaraciones del cantante han despertado reacciones diversas, tanto de quienes aplauden el mensaje y la intención del hermosillense, como quienes lo consideran incongruente debido a que se le ha visto numerosas veces consumiendo droga publicamente, sin mencionar que en su música también habla del tema frecuentemente.

" Si Nata dice que no fume, no fumo ", tituló un usuario el video en que el cantante da el mensaje en un concierto.