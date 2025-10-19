Aunque no se reveló la causa de su muerte, la noticia ha conmovido profundamente al mundo del nu metal y a miles de fanáticos que crecieron con el sonido de la banda estadounidense.

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, falleció a los 48 años, según confirmó la banda en un comunicado difundido el sábado 18 de octubre a través de redes sociales.

Aunque no se reveló la causa de su muerte, la noticia ha conmovido profundamente al mundo del nu metal y a miles de fanáticos que crecieron con el sonido de la banda estadounidense.

"Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido" , escribió Limp Bizkit junto a una fotografía de Rivers sobre el escenario.

" Sam no era solo nuestro bajista; era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido" .

En el mensaje, los integrantes Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal recordaron al músico como una " leyenda de leyendas" cuya energía y talento marcaron cada etapa de la agrupación.

"Compartimos momentos salvajes, tranquilos y hermosos. Sam fue una persona única, y su espíritu vivirá para siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo" , agregaron.

DJ Lethal también se pronunció en los comentarios, pidiendo respeto para la familia del artista.

"Estamos en shock. Descansa en paz, hermano. Tu música seguirá viva y tu legado nunca morirá" .

Rivers fundó Limp Bizkit junto a Fred Durst en 1994, luego de conocerse trabajando en una tienda en Jacksonville, Florida. Ambos compartieron escenario previamente en la banda Malachi Sage antes de crear uno de los proyectos más emblemáticos del nu metal.

Con éxitos como "Break Stuff", "Behind Blue Eyes", "My Way" y "Take a Look Around", Limp Bizkit alcanzó fama internacional a finales de los noventa y principios de los 2000, consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes de su género.