Con una propuesta más sobria, introspectiva y madura, Marca MP presenta su nuevo álbum 'Historias Mal Contadas', un proyecto de 11 canciones que marca una nueva etapa en la evolución musical del grupo sin perder la esencia que los ha consolidado como referentes del regional mexicano contemporáneo.

Integrado por Pedro Vargas “El Chato” (voz líder), Omar Valdivia (guitarra), Ernesto Franco (tuba) e Ismael Villano (tololoche), el cuarteto da un paso firme hacia una propuesta más cuidada tanto en sonido como en narrativa y estética. Así lo han demostrado en sus recientes videoclips, donde proyectan una imagen más madura y refinada sin abandonar la energía que los caracteriza.





El álbum incluye colaboraciones destacadas como 'Desde Que La Vi' con Emmanuel Cortés, y 'Sin Mi', temas que recorren distintas emociones y experiencias con la sinceridad y estilo directo que distinguen a la agrupación.

El tema principal, 'Guasón', funge como el focus track del disco. Con una letra desafiante que gira en torno al poder, la atracción y la celebración sin filtros, muestra el lado más rudo de Marca MP y refuerza el carisma con el que dominan la escena.

Con 'Historias Mal Contadas', la agrupación reafirma su posición como una de las más sólidas e influyentes de la última década, llevando el regional mexicano a nuevas generaciones y escenarios internacionales, mientras continúa escribiendo su historia con autenticidad y fuerza.