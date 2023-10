Maite Perroni explica su controversia con Bad Bunny en los Billboard

Maite Perroni explica lo que paso en los premios Billboard con el famoso cantante Bad bunny y asegura que nada es lo que parece.

La actriz y cantante Maite Perroni aclaró la polémica que en internet se planteó tras el supuesto desprecio que Bad Bunny le demostró al tratar de darle un beso en la mejilla cuando acompañada de Christian Chávez y Christopher Uckermann, le entregaron el premio Billboard a 'Mejor canción del año (ventas)' por el tema 'Tití me pregunto', el pasado 5 de octubre.

De acuerdo con las imágenes que se difundieron en redes sociales, a poco de que Maite Perroni anunciara que de entre los cinco artistas nominados, el "Conejo Malo" había sido el ganador, el boricua subió al escenario, dándole la mano efusivamente a Christian y Christopher.

Posteriormente ofreció un gran apretón de manos a Maite, sin embargo, la RBD también pensaba darle un beso en la mejilla, el cual no fue correspondido por el músico de 29 años que rápidamente tomó su premio y se dirigió al micrófono para dar paso a su discurso de agradecimientos.

Fue así que el momento se viralizó.

La actriz asegura que no se sintió ofendida y que, en el momento, ni se dio cuenta del presunto desaire del intérprete de 'Me porto bonito', en cambio, supo de la polémica que se generó hasta el día siguiente, cuando vio que en redes sociales alentaron el video para analizar los gestos de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny.

"Yo no lo sentí así, la verdad cuando empecé al día siguiente a ver todo, incluso todavía viajé en la mañana, llegamos a otra ciudad, aterrizamos, llegué al hotel, me preparé para irme al show y empecé a ver eso y dije: 'No, realmente yo no lo viví de esa manera para nada'", afirmó.

La cantante consideró que, por lo rápido que aconteció todo, lo más probable es que el cantante no se percatara de que ella iba a darle un beso en la mejilla.