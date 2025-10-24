La Recaída Tour traerá homenaje a Ernesto Barajas en Hermosillo
Máximo Grado, Enigma Norteño y Javier Rosas celebrarán la vida y legado del fallecido vocalista.
Hermosillo se prepara para recibir un espectáculo único en memoria de Ernesto Barajas con La Recaída Tour 2025, una gira que reunirá a Máximo Grado, Enigma Norteño y Javier Rosas en una noche de música, emoción y recuerdos.
El próximo 28 de noviembre, en el Palenque Expogan Sonora a las 21:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de más de dos horas y media de música con más de 35 músicos en escena, en un tributo que celebra la vida y legado de Ernesto, amigo y referente del regional mexicano.
Humberto Barajas, integrante de Enigma Norteño, destacó que este tour refleja el sueño de Ernesto: “No solo queríamos reunir a artistas de renombre, sino a amigos que compartieran algo en común. Estamos dando seguimiento a sus sueños”, compartió durante la conferencia de prensa de lanzamiento.
La gira arrancará el 21 de noviembre en Tijuana y continuará por Mexicali, Hermosillo, Los Mochis y Torreón, llevando la música del norte a cada ciudad. Christian Félix, de Máximo Grado, recordó con humor la elección del nombre del tour: “Es como destapar una cerveza, una experiencia de la misma época. Recaer es volver a vivir esos momentos juntos”.
Por su parte, Javier Rosas subrayó el enfoque amistoso que Ernesto siempre buscó: “No se trataba solo de un negocio, sino de cantar entre amigos y crear una conexión genuina con el público”.
Los boletos ya están disponibles en línea a través de Boletito.com y en Hotel Araiza, en Hermosillo.
|¡NO TE QUEDES FUERA!
|Fecha
|28 de noviembre
|Lugar
|Palenque de la Expogan
|Venta de boletos
|Boletito.com y en Hotel Araiza
|Costo de boletos
| General: $450
Preferente: $700
Oro: $1,200
Diamante: $1,700
Redondel y VIP: $2,300