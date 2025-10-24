La guitarra, restaurada años después, se vendió en Londres por 386 mil 416 dólares, menos de lo estimado.

La famosa guitarra que causó la separación, en 2009, entre los hermanos Noel y Liam Gallagher, de la agrupación Oasis, se vendió en Londres por 386 mil 416 dólares, anunció este viernes la casa de subastas Propstore.

La guitarra de Noel, una Gibson ES-355 color rojo, fue destrozada por Liam en su camerino durante el festival Rock en Seine, cerca de París.

Tras este suceso, la banda se separó y fue este año cuando se reunió una vez más para su gira mundial, que comenzó el 4 de julio y concluirá el 23 de noviembre. Casi dos décadas tuvieron que pasar para que pudieran perdonarse arriba del escenario.

La guitarra se vendió muy por debajo de lo estimado, pues su valor era de 666 mil dólares. Se restauró en 2011 y, en 2022, se subastó en París por 446 mil 700 dólares, más de lo que finalmente se aceptó este año.

Por otro lado, en la misma casa de subastas se vendieron objetos valiosos de otros famosos, como las letras manuscritas de Noel Gallagher, por 100 mil 800 dólares;





unos lentes de sol de Elvis Presley, en 100 mil 800 dólares; y el sombrero fedora blanco de Michael Jackson, que llevó en el videoclip de Smooth Criminal, por 67 mil 200 dólares.

Pertenencias de David Bowie, Jimi Hendrix y otras leyendas de la música también están incluidas en esta subasta, que finalizará el hoy por la noche.



