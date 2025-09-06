La especialista en Recursos Humanos Kristin Cabot inició trámites de divorcio en Estados Unidos luego de ser captada en una cámara de besos con Andy Byron, entonces CEO de Astronomer, durante un concierto de Coldplay en Boston.

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, Kristin Cabot, especialista en Recursos Humanos, presentó el 13 de agosto de 2025 la solicitud de divorcio de su esposo Andrew Cabot en un tribunal de Portsmouth, New Hampshire, Estados Unidos.

El proceso se da semanas después de que la profesional fuera captada en una cámara de besos junto a Andy Byron, quien en ese momento era director ejecutivo de la empresa tecnológica Astronomer.

El medio también recogió declaraciones de Julia, exesposa de Andrew Cabot, quien aseguró haber recibido mensajes de él tras el escándalo. Según relató, Andrew se deslindó del tema al señalar que “la vida de Kristin no tiene nada que ver conmigo”.

Julia describió a su expareja como “desagradable” y afirmó que el episodio no lo afectó sentimentalmente, aunque sí lo dejó “en vergüenza a nivel mundial”.

El escándalo en el concierto

El 16 de julio de 2025, durante un concierto de Coldplay en Boston, las cámaras del evento captaron a Kristin Cabot y Andy Byron, lo que rápidamente se viralizó y desató la controversia.

Ambos eran compañeros de trabajo en Astronomer y ocupaban cargos de liderazgo. La empresa emitió un comunicado señalando que esperaba una conducta ejemplar de sus directivos y confirmó que Byron dejó su cargo tras el incidente.

“Astronomer está comprometida con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad”, indicó la compañía.

Consecuencias profesionales y personales

El escándalo no solo llevó a la renuncia de Andy Byron como CEO, sino que también derivó en un divorcio mediático para Kristin Cabot, cuyo caso ha sido ampliamente difundido en medios internacionales.



