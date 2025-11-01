La intérprete de ‘200 Copas’ da un paso más allá de la música y se lanza como empresaria.

Karol G aterrizó en San Miguel de Allende para presentar el lanzamiento de su tequila, dando un paso importante en su carrera fuera de la música, ahora como empresaria.

A través de sus redes sociales, compartió la noticia de ‘200 Copas by Casa Dragones’, un proyecto inspirado en uno de sus temas más emblemáticos.

Durante el evento, celebrado en una de las sedes de la reconocida casa tequilera, estuvo presente la prensa y los invitados disfrutaron de un ambiente iluminado por botellas con luces LED.

“Pues, primero que nada, bienvenidos a Casa Dragones. Estamos felices de que estén aquí con nosotros para celebrar muchas cosas, pero sobre todo el lanzamiento de 200 Copas y darle la bienvenida a Karol a México y a San Miguel de Allende” , expresaron los organizadores al inicio de la presentación.

La cantante colombiana no ocultó su emoción por concretar un proyecto que, según dijo, llevaba años preparando.

“La verdad, yo súper feliz y emocionada. He anhelado este momento por años, suena muy lejos, pero en realidad es un proyecto que nos tomó los últimos tres años de nuestra vida para que pasara. Hablamos de este día, hablamos de venir a San Miguel de Allende” , compartió.

Finalmente, Karol G explicó su visión detrás de la marca:

“Nunca había venido y me guardé de todas las veces que me hablaron de lo bonito de este lugar, de sus festividades... No quiero hacer una edición limitada, no quiero hacer una colab del tequila; no, yo quiero hacer el Tequila 200 Copas by Casa Dragones” .











