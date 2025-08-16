El cantante mexicano Kalimba confesó que atraviesa un proceso médico tras ser diagnosticado con epilepsia y bipolaridad en segundo grado. Sus seguidores expresaron mensajes de apoyo en redes sociales.

El cantante mexicano Kalimba Marichal, exintegrante del grupo OV7, compartió en una reciente entrevista que se encuentra en tratamiento médico luego de haber sido diagnosticado con epilepsia y bipolaridad en segundo grado.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo a través de redes sociales. El intérprete de Duele, Tocando fondo y Se te olvidó aseguró que continúa con su carrera musical, aunque con un enfoque distinto hacia su bienestar.

Kalimba explicó que está bajo supervisión profesional y que además de la medicación recibe terapia psicológica. Durante las sesiones, su especialista le recomendó establecer límites en su interacción pública, recordándole que no tiene la obligación de atender todas las solicitudes de fotografías o autógrafos fuera de los escenarios.

Mi compromiso es con la música y el público cuando subo a cantar. Lo demás también debo aprender a cuidarlo



Kalimba inició su carrera artística desde temprana edad y alcanzó fama nacional como integrante de OV7, uno de los grupos más reconocidos del pop mexicano en los años 90 y 2000. Como solista, ha consolidado una trayectoria con varios éxitos radiales.

A lo largo de su vida pública también ha enfrentado momentos difíciles, incluidos procesos legales y ahora los retos que implican sus recientes diagnósticos de salud.