El joven cantautor hermosillense competirá en la semifinal norte con un tema de desamor y tintes pop-regionales.

El cantautor hermosillense Juan Eduardo González, mejor conocido como Juan GOI, fue seleccionado como semifinalista en el concurso binacional 'México Canta por la paz y contra las adicciones', donde representará con orgullo al estado de Sonora en la etapa regional norte. Esta iniciativa busca transformar la realidad de miles de jóvenes a través de la música, promoviendo mensajes positivos y alejados de la violencia.

“Es un orgullo representar a Sonora. Aquí hay bastante talento y me da mucha felicidad poder dar una muestra de lo que hay aquí entre los artistas independientes” , aseguró con emoción en entrevista para e Media.

Juan participa con su tema original 'Déjame soñarte', una canción de desamor con raíces regionales y una atmósfera pop, escrita desde la experiencia personal:

“Es una canción, a mi parecer, muy bonita. Tiene toques regionales, tiene los toques populares que están sonando ahorita en los corridos, pero con un giro más pop, lo podría decir... Está compuesta con mucho amor desde lo más íntimo de mi corazón.”

Sobre el origen de la letra, añadió: “La canción es de desamor... yo mencionaba ‘déjame soñarte en un mundo perfecto para los dos’... en otro universo que no haga música, tal vez podemos estar juntos.”

El joven artista de 24 años, que inició su camino musical hace siete años en la preparatoria, reconoce que este concurso representa mucho más que una competencia musical: lo ve como una plataforma que permite a los jóvenes imaginar un futuro distinto en la industria.

“Es una oportunidad muy grande para nosotros los jóvenes, porque a veces nos ponen el sueño muy bajito. No nos dejan soñar a lo grande” , reflexiona.

Consciente de los desafíos que enfrentan los artistas independientes, destaca el valor de una iniciativa como México Canta al ofrecer visibilidad y espacios reales de crecimiento. “Entonces yo les diría a todos que es una oportunidad para nosotros, para visualizarnos, para que día con día podamos construir ese sueño... Todo va caminando a su paso. Entonces esta es una oportunidad muy buena para nosotros” , afirmó convencido.

El hermosillense reflexionó sobre lo que esta experiencia representa más allá de ganar: “Todo esto te transforma para mejorar como artista, para tener una visión más amplia... esta experiencia me ha hecho tener un pensamiento de que la paciencia sí sirve.”

Inicia la cuenta regresiva para las semifinales

Durante la conferencia del 8 de agosto, las autoridades culturales anunciaron a los primeros ocho semifinalistas de la región norte del país. México Canta es una plataforma organizada por la Secretaría de Cultura que busca impulsar a nuevos compositores, intérpretes y cantautores de México y Estados Unidos, con el objetivo de ofrecer alternativas musicales alejadas de la violencia y promover una nueva narrativa dentro de la música popular.

En esta edición, más de 15 mil aspirantes se registraron, pero solo 48 avanzarán a la etapa semifinal, distribuidos por regiones. Las presentaciones en vivo serán transmitidas a nivel nacional del 17 de agosto al 5 de octubre.

La semifinal norte será transmitida en vivo el próximo 7 de septiembre desde la Ciudad de México. Según Juan, el programa contará con presentaciones en vivo de los semifinalistas en un formato dinámico, donde cada artista interpretará su tema ante el jurado y la audiencia nacional.

Aunque la decisión final en esta etapa estará en manos del jurado, Juan reconoce que el respaldo de su tierra natal representa un impulso invaluable durante esta experiencia. “Motiva tener el apoyo aquí de Sonora. Es muy bonito”, expresó con gratitud.

En las semifinales participarán como artistas invitados tales como: Horóscopos de Durango (17 de agosto), Majo Aguilar (24 de agosto), Legado de Grandeza (31 de agosto), Vivir Quintana (7 de septiembre), Camila Fernández (14 de septiembre), Lila Downs y la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido (21 de septiembre), La Arrolladora Banda El Limón y Regina Orozco con La Sonora Santanera (28 de septiembre) e Intocable en la gran final del 5 de octubre.

FINALISTAS REGIÓN NORTE MÉXICO

Fernando Ríos

Guadalupe, Nuevo León

Canción: 'Corrido del aire'

Grupo Corazón del Norte

Durango, Durango

Canción: 'Ya no es para tanto'

Galia

Tijuana, Baja California

Canción: 'Por el camino de las rosas'

AMON

Tijuana, Baja California

Canción: 'Génesis'

Oskr Soul

Torreón, Tijuana

Canción: 'Conflictos internos'

Juan GOI

Hermosillo, Sonora

Canción: 'Déjame soñarte

NXNNI

Escobedo, Nuevo León

Canción: '444'

Estefanía Riojas