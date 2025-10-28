Tras la separación de la banda en 2016, los fanáticos aún sueñan con un reencuentro, pero las tensiones personales podrían alejar esa posibilidad.

Había un fuerte rumor que afectaba directamente al grupo Pxndx: José Madero habría tenido una relación con la esposa de Arturo Arredondo, su excompañero en el exitoso proyecto musical.

Tras el enorme éxito, la banda se separó en 2016, y sus fanáticos aún sueñan con un reencuentro, el cual se podría ver cada vez más lejano luego de que Arturo reconociera, en una entrevista con un periodista, que la información sobre esa relación desleal por parte de su mujer y Pepe era real.

"¿A estas alturas? Medio Monterrey ya sabe. No pretendo hacer una entrevista sobre eso" , dijo Arredondo al comunicador Mich Rubalcava.

Según Rubalcava, José y Arturo solían convivir junto a sus respectivas parejas, Vicky y Mónica, con quienes formaban un grupo unido. Sin embargo, Vicky observó una conexión diferente entre José y Mónica: "los veía con mucha complicidad" , mencionó; además, dijo que ellos se ausentaban juntos en distintas ocasiones, lo que la hizo investigar por su cuenta.

La tensión alcanzó su punto más alto cuando Vicky tomó la decisión de mostrarle a Arturo conversaciones, imágenes y videos que, según Rubalcava, confirmaban la relación entre su pareja y la esposa de su amigo.



