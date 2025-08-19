Integrante de Los Tigres del Norte sufre caída en pleno concierto
Durante una presentación en San Luis Potosí, Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte, sufrió una caída en el escenario que preocupó a los asistentes.
El vocalista de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, sufrió una caída durante un concierto reciente en San Luis Potosí, hecho que generó preocupación entre los asistentes y se volvió tendencia en redes sociales.
El momento fue grabado por parte del público y rápidamente difundido en distintas plataformas digitales. En los videos se observa al intérprete caminar sobre el escenario antes de tropezar y caer al suelo.
De inmediato, integrantes de la agrupación y personal de seguridad lo auxiliaron para reincorporarse y verificar su estado. Pese al incidente, Hernández retomó su lugar frente al micrófono y continuó con el repertorio programado, lo que provocó una ovación de los asistentes.
El accidente generó múltiples mensajes de apoyo de parte de los seguidores de la agrupación. Algunos usuarios pidieron que se le realizara una revisión médica preventiva, mientras otros destacaron la actitud profesional del cantante al no interrumpir el espectáculo.
“Por favor cuídenlo. Es patrimonio cultural”, “Dios quiera no se haya lastimado” y “Ojalá esté bien”, fueron algunos de los comentarios compartidos en redes.
Sin reporte oficial
Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud de Jorge Hernández. Sin embargo, los testimonios de quienes asistieron al evento y el desarrollo normal del concierto indican que no habría sufrido lesiones de gravedad.