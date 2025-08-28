Jessie J pospone conciertos en EU por batalla contra el cáncer
La intérprete de "Price Tag", de 37 años, anunció a principios de junio que le habían diagnosticado cáncer de mama en etapa temprana y que se sometería a un extenso tratamiento.
La cantante británica Jessie J pospuso su próxima gira por Estados Unidos tras revelar que se someterá a una segunda operación como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama.
De acuerdo con TMZ, Jessie J tenía prevista una gira por Europa y el Reino Unido para octubre, y conciertos en Estados Unidos en noviembre, pero en una publicación de Instagram esta semana reveló que las fechas se cancelaban y algunas se reprogramarían.
"Desafortunadamente, tengo que someterme a una segunda cirugía. Nada grave, pero debe hacerse antes de fin de año y, por desgracia, coincide con una gira que tenía programada", explica Jessica Cornish, nombre real de la cantautora.
Las fechas en Europa y Reino Unido se pospusieron hasta abril de 2026, según informó la cantante, sin embargo, la gira por Estados Unidos sí se canceló por completo.
"Así que así es, y lo siento mucho", dijo Jessie J. "Me siento frustrada y triste, pero también, es lo que es, y necesito mejorar. Necesito sanar, y sé que esta es la decisión correcta. Así que pospongo la gira hasta el año que viene".
Problemas de salud a lo largo de su vida
Jessie J, quien se sometió a su primera cirugía de cáncer de mama en junio, ha luchado contra varios problemas de salud a lo largo de su vida: le diagnosticaron una afección cardíaca a los ocho años, sufrió un derrame cerebral leve a los 18 y se quedó sorda brevemente en 2020.
"Así que, por favor, tengan paciencia con la gira por Estados Unidos", les dijo a sus fans en el video. "Es algo que quiero hacer, pero cuando sea el momento adecuado. Así que podría ser un poco más adelante en el año. Podría ser un poco antes. Todavía no lo sé. Ustedes saben cuánto quiero hacerlo todo, pero simplemente no puedo. Y tengo que ser realista".