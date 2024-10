Gerard Piqué Rompe el silencio sobre su separación de Shakira

El deportista reveló que la historia no es como la cuenta.

Después de casi dos años y medio de haber terminado su relación con Shakira, Gerard Piqué habló en una entrevista exclusiva al programa Café de CNN en Español, para abordar los rumores de infidelidad y su actual relación con Clara Chía.

El futbolista destacó su tranquilidad frente a las diversas especulaciones y opiniones que surgieron tras su separación: “entiendo que todo el mundo puede tener su punto de vista y que mucha gente piense diferente sobre mí” , comentó el ex defensor.

También dijo que su verdadera paz proviene de estar rodeado de su familia y amigos, quienes realmente lo conocen.

“Yo siempre he estado muy tranquilo. Es decir, sé en el mundo en el que vivimos. Los medios de comunicación al final controlan el mensaje y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender, pero la verdad, o lo que pasa, muchas veces no está contado de la manera que ha sido”, señaló.

“Saben cómo soy y lo que hago, y eso me da mucha tranquilidad. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera”.

Finalmente, Piqué explicó cómo se siente hoy en día, alejado de los terrenos de juego y centrado en sus proyectos personales. “Estoy muy feliz, me lo paso muy bien. Me siento un privilegiado. Creo que la vida que he tenido, el hecho de poder jugar en el club de mi vida, que es el Barça, durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, tener unos amigos desde el colegio que conservo, pues me hace que cada día me despierte por la mañana y sienta muchísimo privilegio”, concluyó.

Ante esto, los usuarios no perdieron la oportunidad para externar su opinión, donde señalan que: “Le faltó decir que el padre tiene una empresa con el dinero de Shakira”, “aunque los dos seguro hicieron cosas mal, él se voló la barda y eso se paga”, “ya pasaron dos años de su ruptura, a quien le importa lo que él diga”.