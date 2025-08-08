Un montaje del “tag de esposos” entre Ángela Aguilar y Christian Nodal circula en redes con confesiones falsas y burlonas, generando más impacto que el video original.

Una versión manipulada del video “tag de esposos” protagonizado por los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal se ha vuelto tendencia en redes sociales, generando más interacción que el contenido original.

En el video real, la pareja comparte detalles íntimos de su vida juntos; sin embargo, una versión editada con confesiones apócrifas ha captado la atención por su tono sarcástico y ofensivo.

La grabación original muestra a los artistas respondiendo preguntas personales como quién cocina mejor, quién dijo primero "te amo" y quién se despierta más temprano. La dinámica, común en redes sociales, busca mostrar una faceta relajada y cotidiana de las parejas.

No obstante, el video alterado transforma las preguntas del cuestionario en comentarios malintencionados, como “¿quién le vio la cara a Cazzu?” o “¿quién no está vendiendo boletos?”, entre otras insinuaciones dirigidas a la relación de ambos y a exparejas. A pesar de tratarse de un montaje, muchos usuarios lo han compartido como si fuera real.

El contenido editado ha provocado comentarios divididos entre seguidores, defensores de la pareja y críticos que han alimentado la polémica en plataformas como TikTok y X (antes Twitter).

Actualmente, Ángela y Nodal están en Honduras, donde el intérprete de música regional ofrecerá dos conciertos. Aguilar fue vista entre el público durante la presentación de este jueves, celebrando el espectáculo de su esposo. La pareja conmemoró recientemente su primer aniversario de matrimonio, y ambos han mantenido una agenda pública activa en medio de críticas y rumores.