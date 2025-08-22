El vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, fue asesinado el 19 de agosto en Zapopan. Junto a él murió su amigo y compadre, Chema Quintero, quien dejó esposa y cuatro hijos. Hasta ahora no hay detenidos ni móvil confirmado.

Ernesto Barajas, vocalista y fundador de la agrupación Enigma Norteño, fue asesinado a balazos dentro de una pensión de autos en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Ese mismo día también perdió la vida Chema Quintero, identificado recientemente como la segunda víctima del ataque. Ambos acudieron al lugar para recoger unos vehículos cuando fueron sorprendidos por sujetos armados.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales por la comentarista de espectáculos conocida como Chamonic, Quintero era amigo cercano y compadre de Ernesto Barajas.

Se sabe que estaba casado y tenía cuatro hijos, aunque no pertenecía al medio artístico. La relación de confianza con el cantante lo mantenía presente en distintos momentos de su vida personal.

Investigación en curso

Las autoridades de Jalisco no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen.

El caso ha generado gran impacto tanto en la industria musical como entre seguidores de Enigma Norteño, quienes han manifestado condolencias por la muerte del intérprete de temas como Los lujos del R.



