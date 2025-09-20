El cantante D4vd suspendió las fechas restantes de su gira estadounidense luego de que la policía de Los Ángeles encontrara un cadáver en un Tesla registrado a su nombre.

El rapero estadounidense D4vd anunció la cancelación de las fechas restantes de su gira en Estados Unidos mientras las autoridades investigan el hallazgo de un cadáver dentro de un automóvil registrado a su nombre.

La cancelación afectó un concierto en Los Ángeles y una aparición programada en el Museo Grammy, retiradas discretamente de los sitios web de los recintos desde la noche del jueves.

Hallazgo del cuerpo y detalles de la investigación

El pasado 8 de septiembre, agentes de la Policía de Los Ángeles acudieron a un depósito de vehículos en Hollywood tras recibir un reporte por un olor fétido que emanaba de un Tesla estacionado por varios días.

Al inspeccionar el vehículo, los oficiales encontraron un cuerpo descompuesto, desmembrado y envuelto en plástico dentro de la cajuela. El departamento forense confirmó que los restos pertenecen a Celeste Rivas Hernández, adolescente desaparecida en abril de 2024 en Lake Elsinore.

La policía indicó que el automóvil no estaba reportado como robado y que David Anthony Burke, nombre real de D4vd, está cooperando plenamente con la investigación.

Impacto en la carrera y actividades del artista

D4vd, conocido por éxitos como Here With Me y Romantic Homicide, ambos con más de mil millones de reproducciones en Spotify, se encontraba en plena gira norteamericana Withered cuando se conoció la noticia.

Aunque actuó al día siguiente en Minneapolis sin referirse públicamente a la situación, ya había cancelado un concierto el 17 de septiembre en Seattle.

Además, la versión de lujo de su álbum Withered, prevista para el 19 de septiembre, ha sido pospuesta, y marcas como Crocs y Hollister suspendieron su colaboración para la campaña Dream Drop.

Por el momento, las entradas para la gira europea que inicia el 1 de octubre en Noruega siguen a la venta, aunque se desconoce si las fechas se mantendrán.