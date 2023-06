Emociona a Saúl Hernández palomazo de Carin y lo comparte con seguidores

Carin León interpreta junto a Edén Muñoz "La célula que explota", tema que hiciera famoso la legendaria banda de rock mexicano

Luego de que un video de Carin León y Edén Muñoz publicado en EXPRESO se hiciera viral, Saúl Hernández, vocalista de Caifanes lo compartió en sus redes oficiales.

Se trata de una publicación donde el cantante sonorense interpreta junto a Muñoz "La célula que explota", tema que hiciera famoso la legendaria banda de rock mexicano.

Aunque las opiniones de los fans son diversas, en la mayoría se destaca la versatilidad vocal de los representantes del regional mexicano de cantar temas de géneros musicales distintos a los suyos.





Algunos comentarios en la página del fundador de Caifanes son: "Me acaba de ganar este artista no manches rolota gracias a #caifanes2023 por prestarles esta rola viva el rock pop en español" y "Queda demostrado 2 cosas : 1- Saúl Hernández tienes la admiración y respeto de artistas sin importar el género musical, aún que no hay nada mejor que escuchar con la voz original!!

2 : que pedazo de canción gran joya que perdurará por siempre un verdadero clásico del rock en español. ¡Gracias por esas letras!".

Hasta este momento la publicación tiene más de 37 mil reacciones de los internautas.