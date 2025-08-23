El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano, compartió una fotografía dedicada a su cuñado Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar.

Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras publicar en redes sociales una fotografía dirigida a su cuñado, Christian Nodal, actual esposo de Ángela Aguilar.

El rapero, con más de 800 mil seguidores en Instagram, compartió varias imágenes personales; sin embargo, la última llamó la atención al ir acompañada de una seña obscena. Según aclaró, esa foto estaba dedicada a Nodal.

“La última foto es para el que alargó el mes de mayo”, escribió Emiliano, en referencia a las declaraciones que Nodal realizó sobre su vida sentimental en 2024, cuando reconoció que terminó con Cazzu y se casó con Ángela Aguilar en un mismo mes.

Aunque el cantante no mencionó directamente a Nodal, la dedicatoria fue interpretada como una indirecta directa al intérprete de Adiós amor. La publicación generó miles de comentarios, entre ellos, muestras de apoyo de seguidores de Emiliano.

Emiliano Aguilar es el primogénito de Pepe Aguilar y medio hermano de Leonardo, Aneliz y Ángela Aguilar. A inicios de 2025, el rapero reveló que mantiene una relación distante con su padre y que el cantante aún no conoce a su nieta.



