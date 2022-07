Eduin Caz aclara versiones de separación e infidelidad

El vocalista de Gupo Firme dijo que él y su esposa siguen juntos

Cuando parecía ser que sí había una tercera en discordia en la historia de amor entre el vocalista de Grupo Firme y Daisy Anahy, luego que se anunciara su separación, Eduin Caz aclaró que su esposa y él siguen juntos.

La publicación del cantante ocurrió luego que la periodista Nelssie Carrillo informara que la conductora regiomontana Ema Huevo podría ser la nueva pareja.

Pese a lo dicho el pasado lunes por "Holy Milk", influencer y amigo cercano a Daisy Anahy, esposa del músico, acerca de que la relación había acabado por otros motivos que no tenían qué ver con una infidelidad, ayer crecieron las especulaciones en torno a que Eduin mantiene una relación con Ema Huevo, presentadora de "Es show", un programa de entretenimiento de Monterrey.

Luego que Nelssie Carrillo hiciera pública la supuesta relación que sostiene Eduin y Ema, la noticia se viralizó entre los fans de Grupo Firme, que afirmaron que Madeleyn Ainley –nombre de nacimiento de Ema- era una copia de Daisy Anahy.

Carrillo también compartió el fragmento de una entrevista que Kimberly Flores realizó a Ema Huevo, donde la cuestiona acerca de "su hombre ideal", a lo que la conductora contesta que, en realidad, no había quien alcanzara las expectativas que tenía para definir a un buen prospecto a pareja. Además, indicó que la pareja de sus sueños no tendría que pertenecer necesariamente al medio.

"Me gustan –si alguien me está viendo- gordos, feos, bigotones, huevones, que me peguen y que me ahorquen", bromeó.

Sin embargo, el cantante salió a hablar, cuando las especulaciones sonaban más fuertes, asegurando que ni Daisy lo dejó, ni él la dejó a ella, puntualizando que no tiene una amante.

Ema Huevo se ha dado a conocer por su aparición en diferentes programas de televisión, en su natal Nuevo León, sin embargo, llamó la atención de las redes sociales luego que se abriera a contar su historia pues, por un tiempo, tuvo que abandonar la pantalla debido a que fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune, en la que el propio cuerpo ataca las defensas que, normalmente, evitarían los problemas del sistema nervioso central.

Otro de los motivos por los que Ema se dio a conocer fue cuando solicitó públicamente al padre de su hijo que cumpliera con la manutención que le correspondía, asegurando que era un hombre "despreocupado" y "desobligado" de la crianza del pequeño.

El día de ayer, el influencer "Holy Milk", amigo íntimo de Daisy Anahy, habló del supuesto rompimiento entre Eduin y su esposa se debió a que la pareja tiene muy poco tiempo para estar junta, además de acumular problemas sin resolver que han arrastrado desde hacía tiempo, por lo que se habían separado en buenos términos, pues comparten dos hijos –Gerardo y Geraldine-, por quienes quieren sostener una buena comunicación.