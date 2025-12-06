El cantante mexicano Christian Nodal inició acciones legales contra la rapera argentina Julieta Cazzuchelli para obtener la custodia compartida y el pasaporte mexicano de su hija, Inti, además de exponer una disputa por el monto de la pensión.

La tensión entre los cantantes Christian Nodal, de 26 años de edad, y Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu), de 31 años, escaló al ámbito legal tras la interposición de una demanda judicial. El proceso se centra en la hija de ambos, Inti, quien cumplió 2 años el pasado mes de septiembre. La demanda expuso el panorama que enfrentan los artistas como padres.

El proceso legal adquirió visibilidad pública el jueves 4 de diciembre en el programa "Ventaneando", que presentó la documentación obtenida del caso. El cantante mexicano dio a conocer que presuntamente contribuyó con una suma superior a 12 millones de pesos en los últimos 12 meses para la manutención de la niña.

De acuerdo con el texto de la demanda, el objetivo principal de Christian Nodal consiste en convivir más con su hija y participar de forma "activa" en su crianza. En la documentación se precisa que esta dinámica no se concreta debido a que Cazzu supuestamente impide dicha participación.

Conflicto de fechas

La demanda judicial también expuso que la rapera argentina se estaría negando a que la menor obtenga el pasaporte mexicano. Este documento resulta necesario para que Inti pueda viajar a Estados Unidos, país donde reside actualmente el intérprete de "Botella tras botella". La disputa legal también incluye una exigencia de Cazzu para que se aumente el monto de la pensión alimenticia.

La información revelada mediante la demanda ha intensificado las especulaciones en redes sociales sobre una posible infidelidad del mexicano con la cantante Ángela Aguilar, de 22 años, con quien Nodal contrajo matrimonio posteriormente.

Esta especulación surge por un conflicto de fechas expuesto en el documento legal. En la demanda se dio a conocer que Christian Nodal comenzó a entregar dinero a Cazzu para la manutención de Inti el 6 de mayo. Sin embargo, en una entrevista previa, el cantante aseguró haber decidido separarse de Cazzu apenas dos días después, el 8 de mayo, aunque la separación se hizo oficial hasta el 23 de mayo.

Postura de los cantantes

Un extracto del documento precisa los detalles de la transferencia de recursos: “Es importante destacar que del 6 de mayo al 4 de noviembre de 2024 toda cantidad que fue entregada a la madre para mi hija se hizo por instrucción expresa de ella, fue por conducto de terceros”, se reveló en el proceso.

En su defensa, Christian Nodal compartió en una entrevista que él y Cazzu vivían una crisis desde hacía meses, razón por la cual determinó la separación. Subrayó que su noviazgo con Ángela Aguilar se inició posterior a ese evento, negando la infidelidad a la madre de su hija. No obstante, la información contenida en la demanda es considerada una contradicción directa a sus declaraciones públicas.

El matrimonio de Nodal y Aguilar siempre ha negado que el romance se desarrollara en medio de engaños. Ángela Aguilar aseguró que "no se rompió ningún corazón", pero Cazzu contradijo a la hija de Pepe Aguilar, afirmando que "se rompió más que un corazón". En cuanto a la demanda formal, la compositora argentina no ha emitido un pronunciamiento público.