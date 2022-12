Reembolsos de boletos de Bad Bunny valdrán hasta 8.6% menos

"A los fans que hayan adquirido boletos legítimos en canales oficiales, y a quienes conforme al registro electrónico no hayan podido acceder al concierto, se les reembolsará el costo total del boleto", publicó la empresa estadounidense en la madrugada de este sábado.

Si fuiste de los desafortunados que compraron un boleto para ver a Bad Bunny en el Estadio Azteca, pero se te negó la entrada al concierto por "la presentación de un número sin precedente de boletos falsos", como aseguró Ticketmaster, te informamos que por culpa de la inflación el dinero que se te reembolsará valdrá de 6.8% a 8.6% menos.

"A los fans que hayan adquirido boletos legítimos en canales oficiales, y a quienes conforme al registro electrónico no hayan podido acceder al concierto, se les reembolsará el costo total del boleto", publicó la empresa estadounidense en la madrugada de este sábado.

Aunque no precisó si también reembolsará por esta ocasión el famoso cargo extra que representó más de 10% del precio del boleto, pues es la fuente de ingreso de Ticketmaster por ofrecer el servicio de distribución del boletaje para el evento, y en sus políticas generales indica que "los cargos por servicio y/o cargo por entrega o por envío de accesos no son reembolsables".

El pasado 8 y 9 de febrero se abrió la Preventa CitiBanamex y un día después comenzó la venta general para las presentaciones del 9 y 10 de diciembre del artista más escuchado del mundo según Spotify.

A través de redes sociales, los usuarios reportaron que los boletos se agotaron en sólo unos días, cuyos precios iniciaron en 660 pesos y llegaron a 8 mil 450 pesos, pero hubo entradas en reventa que superaron el medio millón de pesos, reveló el portal StubHub.

Después de 10 meses, todo pintaba para que los fans se dejaran llevar por el flow del Conejo Malo, sin embargo, los gritos, consignas de fraude y lágrimas de miles de asistentes inundaron la avenida Tlalpan.

El reembolso

En su página de internet, Ticketmaster señala que su política de reembolso cubre el precio o valor nominal del boleto pagado y "procederá durante los 90 días naturales siguientes a la fecha de cancelación del evento", es decir, el reembolso puede llegar este mes o hasta principios de marzo próximo.

No obstante, el dinero pierde poder adquisitivo por la inflación, pues ya no se puede comprar hoy la misma cantidad de productos y servicios que en el pasado. En particular, la carestía alcanzó en septiembre un máximo de casi 22 años, reportó el Inegi.

Tan sólo en los últimos 10 meses, de febrero a noviembre, México acumuló una inflación de 6.8%. Es decir, con los 660 pesos que se pagaron por el boleto más barato para ver al cantante puertorriqueño sólo se puede comprar actualmente el equivalente a 618 pesos de inicios de febrero.

Si aplicamos el ejercicio a los 8 mil 450 pesos que costaba el boleto de mayor precio en la zona Pit, ese dinero alcanza para adquirir 7 mil 912 pesos en estos momentos.

Estos resultados parten del supuesto de que Ticketmaster lleve a cabo los reembolsos de manera inmediata, pero la pérdida será de 7.5% si lo hace dentro de un mes, de 8.1% en caso de que sea en febrero y de 8.6% en marzo si se cumplen las recientes previsiones de inflación de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico).

¿Qué recomiendan los economistas?

Los economistas recomiendan no sólo considerar el dinero que se gasta en un determinado producto o servicio, sino también todas las posibilidades a las que se renuncian para obtener, en este caso, la entrada al concierto del "Bad Bunny: World’s Hottest Tour".

Esto se conoce como costo de oportunidad y ayuda a evaluar las consecuencias mayores de las acciones: la forma en que se gasta el dinero, tiempo y otros recursos.

Por ejemplo, si el pasado 10 de febrero se hubiesen invertido los 660 pesos en Cetes, se obtendrían 706 pesos un año más tarde, una ganancia de 7%, de acuerdo con los rendimientos pactados en subastas primarias de Banxico.

Si aplicamos el ejercicio a los 8 mil 450 pesos del boleto más caro, por invertir en certificados se obtendrían 9 mil 42 pesos en febrero próximo.

El director de CetesDirecto, José Gerardo Ballesteros González, explicó que los jóvenes son los más interesados en estos instrumentos de inversión porque ya están más familiarizados con las cuestiones tecnológicas.

Creado por la Secretaría de Hacienda y operado por Nafin, CetesDirecto permite invertir de 100 a 100 millones de pesos en títulos directos de la subasta primaria de Banxico, sin pagar ningún tipo de comisión, penalizaciones ni costos por transacciones.

"Nosotros vamos directamente a Banxico por los títulos para nuestros clientes", dijo a EL UNIVERSAL en mayo pasado.

Ballesteros mencionó que, del total de los clientes, 60% son hombres de 25 a 45 años de edad.