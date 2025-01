Critican a Ángela Aguilar por cantar música con groserias

La cantante crítico a aquellas canciones que incluían groserías en las letras por no ser una manera de expresión adecuada.

Ángela Aguilar tras mantenerse alejada de las redes sociales, posteó un video donde aparece junto a Christian Nodal cantando junto a varios amigos lo que parece ser un tema nuevo del cantante, la cual contiene palabras altisonantes, algo de lo que ella había dicho que no le gustaba.









Aunque hubo muchas cosas que llamó la atención de los usuarios, desde un cambio de look de la cantante hasta que es quien aparece menos en el video que captura a todos eufóricos mientras interpretaban el tema del sonorense, lo que generó controversia fue la letra de la canción.









Uno de los videos más virales de la cantante, fue una entrevista donde revela su postura ante el uso de groserías en las canciones, donde dijo que no le gustaban: “las canciones están muy mal”, señaló en el programa “encabronados”.









“me siento como que estoy haciendo algo mal y lo quito si me sale en instagram [...] y no porque soy persignada, o sea, entiendo que la juventud quiere expresarse de alguna forma, pero esto no es expresión”, señaló.









Además de mencionar que se denigran con este tipo de letras: “que padre poder escuchar una canción que no tengas que sentirte mal por enseñarla a tu abuelita y son canciones que son completamente genuinas, canciones escritas con amor para el amor”









“Yo creo que a estas generaciones les hace falta un poco de amor, tranquilizante e inocencia […] por estas canciones se nos está quitando” , argumentó.









Ante esto, los usuarios han arremetido contra la cantante, ya que en el clip se ve mientras canta cada estrofa donde incluye las palabras altisonantes: “¿esa letra no te asusta?”, “¿está canción si es para enseñarle a mi abuelita”, “¡Ay no!, me asustó la canción y rápido la cambié, sentí que estaba haciendo algo mal”.