Britney Spears consolida su fortuna

Los ingresos de la cantante aumentaron gracias a las ganancias de su libro y otros productos.

La cantante estadounidense Britney Spears atraviesa por un gran momento de éxito profesional y personal, pues fuentes cercanas a 'La Princesa del Pop' aseguran que ha aumentado considerablemente su fortuna en el último año gracias a la venta de perfumes, las regalías de sus canciones y las ventas de su libro de memorias.

Personas de su círculo cercano declararon a la revista Us Weekly que “el dinero no es un problema para ella” y aseguran que la intérprete de 'Womanizer' obtuvo un ingreso de aproximadamente 40 millones de dólares procedentes principalmente de las regalías de su libro 'The Woman in Me', el cual lanzó en octubre del año pasado.

The Woman in Me

El libro se convirtió en un éxito en ventas, pues la expectativa por conocer los detalles de las etapas más oscuras en la vida de la cantante hizo que se dispararan las ventas. En este, la cantante de 42 años debuta como escritora y narra su experiencia en primera persona, sin ataduras.

En su libro de memorias, lanza duras críticas a sus familiares, especialmente a su padre, Jamie Spears, a quien acusa de haber ejercido un control abusivo sobre su vida y sus finanzas por más de una década.

También, menciona a su mamá, Lynne, y a su hermana menor, Jamie Lynn, por aparentemente haberse mostrado indiferentes ante los abusos que sufría y no haber intervenido nunca, así como de haber contribuido con su silencio a su sufrimiento.

Por otra parte, uno de los episodios que más causaron revuelo fue la revelación que hizo Britney cuando relata que quedó embarazada durante el noviazgo que tuvo con Justin Timberlake y sugiere que él la presionó para que suspendiera el embarazo.