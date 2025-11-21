El cantante hermosillense reunió a vecinos, familiares y grandes figuras del regional mexicano para grabar Chapayekam en su barrio de origen.

Desde temprano, vecinos del barrio La Matanza en Hermosillo comenzaron a reunirse en las calles, atentos a la llegada de Carin León. El grito de '¡Arriba La Matanza!' resonó entre casas y callejones incluso antes de que el cantante apareciera, como si el barrio anticipara su regreso.

Las calles del histórico sector, donde vivió su abuelo y donde el músico pasó parte de su infancia, se prepararon para recibirlo en una jornada que combinó música, nostalgia y el orgullo de volver a casa.





Arropado por su familia, amistades y la comunidad que lo vio crecer, Carin León convirtió el barrio en un set de grabación vivo, lleno de colores y sonidos que celebraron sus raíces.

A las 16:30 horas, el cantante llegó vistiendo camisa verde con blanco, pantalón beige y su característica tejana. Inició así la grabación de Chapayekam, su nuevo disco en vivo, en el corazón del barrio que marcó su historia.

El set montado para la jornada transformó una de las esquinas de La Matanza en una postal sonorense. Una pintura de la Virgen de Guadalupe, adornada con flores y veladoras, dominaba el fondo, mientras mujeres extendían tortillas de harina y vecinos asaban carne, recreando escenas tradicionales del norte del país.

Los habitantes fueron invitados a presenciar la filmación y convivir con el artista, quien ofreció bebidas y alimentos, generando un ambiente cálido que se apoderó de la tarde.

Grandes colaboraciones

Carin León, reciente ganador del Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Palabra de To’s (Seca), compartió escenario con figuras emblemáticas del regional mexicano: Lalo Mora y Eliseo Robles. Juntos interpretaron temas como Tragos de Amargo Licor y Laurita Garza.

“ Arriba Hermosillo y sus mujeres bonitas (…) Me da mucho gusto estar en Hermosillo, Sonora, querida tierra consentida” , expresó Don Lalo durante su participación.

También se sumó el Dueto Sensación de Hermosillo, integrado por Carmelita Rodríguez y Manuel Yánez, reconocidos por su estilo tradicional. Su presencia aportó un toque de memoria e identidad musical al proyecto.

El cantante sonorense Manuel “El Indio” Ortega, mencionado por Carin León en su discurso en los Latin Grammy, participó con interpretaciones como Por el Bien de los Dos y Con Solo Verte, sumando su sello al material grabado en el barrio.

El talento de Sonoro Records, la disquera que hace unas semanas anunció el lanzamiento de Carin León, también estuvo presente. Larry, de Larry y La Clase, interpretó Te Vas Ángel Mío; Chente Guerrero, de Los Alegres de la Sierra, colaboró con La Primavera; y Braulio Mata aportó su voz en Concha del Alma, reforzando el repertorio de Chapayekam.

Entre tomas, Carin León convivió con los asistentes y se tomó fotografías con vecinos y visitantes que se acercaban a saludarlo, en un ambiente de cercanía y celebración comunitaria.

A lo largo de la tarde, canciones como Rey Pobre, Sin Fortuna, Con Solo Verte y Renunciación se integraron al material que el artista hermosillense prepara para su próximo lanzamiento.

Las grabaciones se extendieron por más de seis horas y, al cierre de esta edición, aún continuaban. La gente de La Matanza se mantenía reunida, acompañando al cantante en una jornada que apunta a ser histórica para la comunidad y para su nuevo disco en vivo.